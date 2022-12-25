Все застрявшие в Хургаде россияне вылетели на родину

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Все российские туристы, остававшиеся в египетском курортном городе Хургада из-за проблем у авиакомпании iFly, отправлены на родину альтернативными авиарейсами. Об этом рассказал генеральный консул в Хургаде Виктор Воропаев.

"Сегодня вечером из Хургады в Москву рейсом авиакомпании Red Wings вылетела последняя группа российских туристов – клиентов туроператора Tez Tour, остававшихся в этом египетском городе из-за проблем, возникших ранее у компании iFly", – рассказал накануне ТАСС Воропаев.

По словам дипломата, мероприятия по отправке россиян из Хургады завершены.

Ранее сообщалось, что iFly отменила или перенесла с 15 декабря все свои рейсы в Египет. Проблемы возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании.

В свою очередь туроператор Tez Tour пообещал вернуть деньги за туры клиентам, которые не сумели вылететь в Египет с 15 по 19 декабря.