Власти Мальты готовы платить до двухсот евро туристам, которые проведут в стране хотя бы три дня

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Для того, чтобы оживить туристическую отрасль, власти Мальты намерены этим летом выплачивать до двухсот евро иностранцам, которые проведут в стране хотя бы три дня, сообщает Reuters.

Накануне министр туризма страны Клейтон Бартоло представил план, согласно которому большинство ограничений по коронавирусу на Мальте отменят к 1 июня, и туристы, которые забронируют отели на лето, получат выплаты.

Как предложил Бартоло, туристы, забронировавшие номер в пятизвездочном отеле получат по 200 евро (около 18 тысяч рублей. — Прим. ред.), в четырехзвездочном — по 150, а за бронь в трехзвездочной гостинице — по сто евро. Выплаты увеличат на 10%, если гость выберет в качестве места размещения объект на острове Гоцо — в трех километрах к северу от Мальты.

"Схема направлена ​​на то, чтобы отели Мальты оказались в очень конкурентоспособном положении по мере возобновления международного туризма", — пояснил министр.

Агентство сообщило, что туристический сектор прямо и косвенно генерирует более четверти экономики островного государства, и из-за пандемии отрасль фактически замерла. Если в 2019 году страну посетили более 2,7 миллиона человек, то в прошлом году этот показатель упал более чем на 80%, пишет РИА Новости.