Власти Египта позволят российским туристам расплачиваться рублями в отелях

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Власти Египта с начала туристического сезона позволят российским туристам расплачиваться рублями в отелях республики. Об этом РИА Новости сообщили в компании Tez Tour со ссылкой на центробанк Египта.

Уточняется, что рубль с конца сентября планируется включить в список используемых в Египте валют, что положительно повлияет на туристический поток из России. В пресс-службе туроператора отметили, что «создание специальных терминалов предполагается в отделениях банков, но точный механизм работы на данный момент неизвестен».

Фото pixabay.com.