В Турции испугались потери российских туристов

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В Турции испугались потери прибыли от российских туристов из-за проблем с платежными переводами. Об этом пишет Aydınlık.

«Приближается сезон 2024 года, — отметил колумнист газеты Исмет Озчелик. — Но денежные переводы не могут быть осуществлены».

Эксперт подчеркнул, что правительству необходимо как можно быстрее найти решение этого вопроса. В противном случае потери могут быть огромными.

Более того, по словам эксперта, продолжает снижаться и экспорт Турции в Россию. «Если мы потеряем российский рынок, наша работа усложнится, — Банкротств не удастся избежать».

Ранее в феврале сообщалось, что цены на отдых в Турции подешевеют для россиян в 2024 году в несколько раз. Турецкие отельеры уже снизили стоимость на 20 процентов, но это не предел, так как страна хочет вернуть утерянный поток российских туристов, пишет Лента.