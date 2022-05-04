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В турецких отелях дефицит мест

4 мая 2022 13:22
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В турецких отелях дефицит мест

Глава Союза туроператоров Турции (TURSAB) Фируз Баглыкайя предупредил иностранных туристов, в том числе россиян, о дефиците мест в отелях на юге и западе республики. Об этом пишет газета Yeni Safak.

По словам специалиста, заполняемость турецких гостиниц в мае составляет от 80 до 90 процентов. «Ситуация на турецком туристическом рынке неплохая в сравнении с другими странами региона. В настоящее время мы принимаем больше туристов, чем они, и получаем больше бронирований», — заявил Баглыкайя.

Глава Союза туроператоров отметил, что причиной резкого повышения спроса на отдых стало отсутствие у большинства иностранцев возможности на протяжении нескольких лет свободно путешествовать из-за пандемии COVID-19.

Ранее в апреле сообщалось, что еще одна авиакомпания, турецкая Corendon Airlines, запустила прямые рейсы по маршруту Москва — Анталья. Планируется, что рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 четыре раза в неделю — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям, пишет Лента.

Фото: Дильдина Светлана

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