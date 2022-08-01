​В Сочи нарисовали самый большой в мире портрет Винсента ван Гога

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На горнолыжном курорте “Роза Хутор” в Сочи художники команды Who Art Label нарисовали самый большой в мире портрет нидерландского художника Винсента ван Гога. Картина расположена на площадке фудкорта и занимает 1,6 тысячи кв. метров.

Над созданием портрета три дня работали 11 художников. На картину ушло 524 тонны краски. Создатели надеются, что портрет просуществует несколько месяцев.

Заявку на регистрацию рекорда художники Who Art Label подали в Книгу рекордов Гиннеса и Книгу рекордов России, пишет yugopolis.ru.

Фото: who.sochi