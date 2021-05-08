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В Самаре возобновляет работу итальянский визовый центр

8 мая 2021 11:07
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В Самаре возобновляет работу итальянский визовый центр

Почётное консульство Италии в Самаре сообщило, что со следующей недели в городе возобновляет свою работу Итальянский визовый центр (VMS). Работать он будет в том же офисе, что и прежде – в помещении офиса Банка Интеза.

Как пояснил для «Самарского обозрения» почетный консул Джангуидо Бреддо, сначала центр будет работать исключительно на выдачу новых итальянских виз вместо ранее полученных и истекших в период пандемии (в 2020-м или первые 5 месяцев этого года). Для получения таких виз необходимо будет оплатить консульский сбор, подтверждать же наличие брони гостиницы и авиабилетов, а также гостевое приглашение не требуется. После этого туристические визы начнут выдавать другим гражданам, у которых не было виз, срок действия которых закончился в период пандемии.

В консульстве уточнили, что с 15 мая Италия открывает границы для европейских туристов, имеющих так называемую зелёную европейскую карту, которая подтверждает иммунитет к COVID-19. (Карта выдаётся на основе вакцинации или справки о наличии антител либо отрицательного теста на ковид, сделанного в течение 48 часов до обращения). С 15 июня предусмотрено открытие границ и для туристов из стран, не входящих в Евросоюз. Они также должны будут предъявить аналогичный сертификат, который еще находится в разработке, пишет Обозрение.

Теги: виза визовый центр Италия

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