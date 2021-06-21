ПВГУС будет развивать сотрудничество с французской и итальянской сторонами

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Сразу три договора о сотрудничестве в сфере международной деятельности были подписаны Поволжским государственным университетом сервиса (ПВГУС). Новыми партнерами вуза стали общественная организация «Альянс Франсез Тольятти», АНО «Поволжский институт итальянской культуры» (Комитет Общества Данте Алигьери в Тольятти) и НОУ «Современная гуманитарная Бизнес Академия» (СГБА).

Свои подписи под документами поставили врио ректора ПВГУС Любовь Выборнова, президент «Альянс Франсез Тольятти» Алексей Востриков и Татьяна Буробина – генеральный директор СГБА и одновременно президент Поволжского института итальянской культуры. Заключение соглашений стало итогом круглого стола «Развитие международных проектов города и университета», прошедшего 17 июня в ПВГУС. Участие в нем приняла также руководитель Управления международных и межрегиональных связей администрации Тольятти Наталья Христ.

«Сотрудничество с такими организациями, как «Альянс Франсез Тольятти», «Поволжский институт итальянской культуры» и «Современная гуманитарная Бизнес Академия», открывает для всех нас новые возможности: в организации зарубежных профессиональных стажировок для студентов и преподавателей университета, в развитии академической мобильности, а также в создании новых образовательных продуктов, научных и инновационных проектов для жителей города и региона совместно с ведущими университетами и колледжами Италии и Франции, – отметила врио ректора ПВГУС Любовь Выборнова. - Развитие международной деятельности повышает конкурентоспособность университета, его ученых, преподавателей, студентов и выпускников как на международном, так и на региональном рынке».

Президент «Альянс Франсез Тольятти» Алексей Востриков предложил начать партнерские отношения с построения сотрудничества с университетами Франции, имеющими профильность ПВГУС, – это Университет Сержи-Понтуаз и Гаврский университет Нормандии. «Взаимодействие университетов из разных стран – это особое направление в сфере международного сотрудничества, - подчеркивает Алексей Востриков. - С одной стороны, это инструмент для повышения мирового рейтинга вуза, что обязательно влечёт его востребованность на глобальном рынке образовательных услуг. С другой стороны, это реальная возможность повышать квалификацию преподавателей через обмен лучшими практиками с их зарубежными коллегами, а для студентов – это постоянное развитие и увеличение профессиональных компетенций, как в изучении иностранных языков, так и в приобретении современных навыков в неязыковых специальностях посредством стажировок и других обменных программ. В этом плане ПВГУС имеет прекрасную инфраструктурную и методическую базу и здоровые конструктивные амбиции, которые наша организация готова вместе с руководством и коллективом университета поддерживать и развивать во французском направлении. Наши многолетние связи и накопленный опыт делают эту задачу абсолютно возможной».

Недавно Алексей Востриков получил официальное согласование МИД РФ на исполнение функций Почётного консула Франции в Самарской области. Это станет дополнительной уникальной возможностью для развития отношений ПВГУС с французскими вузами.

Татьяна Буробина, генеральный директор СГБА, президент Поволжского института итальянской культуры уверена, что для того, чтобы конкурировать на международном рынке труда, в настоящее время недостаточно владеть только одним иностранным языком. «Совместно с ПВГУС мы уже в этом году подготовим совместные лингвистические программы в рамках дополнительного образования, - отмечает она. - Особенно эти программы будут востребованы теми, кто планирует профессиональные зарубежные стажировки в Италии».

Разработку и реализацию сетевых образовательных программам (программ двойных дипломов) бакалавриата и магистратуры с итальянской стороной планируется начать с Университетом «Габриэле д'Аннунцио» и Пармский государственным университетом.

Развитие отношений, которые помогают создавать новые связи с партнерами из-за рубежа – одно из приоритетных направлений работы Поволжского государственного университета сервиса. Это возможность для проектов по обмену студентами, организации практики и стажировок для студентов вуза за границей, а также привлечения иностранных студентов на образовательные программы ПВГУС, обмена опытом и создания сетевых образовательных программ.