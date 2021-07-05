Умерла известная итальянская актриса, певица, телеведущая Рафаэлла Карра

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Известная итальянская актриса, певица, телеведущая Рафаэлла Карра (Raffaella Carrà) скончалась в понедельник на 79-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Corriere della Sera.

Хореограф и бывший спутник Карра Серджо Япино сообщил, что певица попросила для себя простой деревянный гроб и урну для собственного праха. По словам Япино, несмотря на то, что у нее не было своих детей, она помогала 150 тысячам несовершеннолетних, о которых заботилась по программе удаленного усыновления.

Расцвет популярности Карра пришелся на 1970-1980-е годы. Наибольшую известность она приобрела с песней A far l`amore comincia tu ("Сделай первый шаг, чтобы заняться любовью"), которая вошла в хит-парады многих стран.

В 2013-2016 годах в качестве наставника Карра участвовала в итальянском аналоге музыкального шоу "Голос", а также была ведущей конкурса "Евровидение" в Италии, писала детские книги, выпустила десятки музыкальных альбомов. В Италии Карра считалась одной из самых популярных теледив.

Фото: Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via Getty Images/ТАСС