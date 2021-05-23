Число жертв крушения фуникулера в Италии достигло 13 человек

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Число жертв крушения фуникулера на севере Италии (область Пьемонт) достигло 13 человек, передает ТАСС со ссылкой на национальную службу спасения в Альпах.

"Окончательный итог трагического происшествия на подъемнике в Пьемонте - 13 человек, двое серьезно ранены", - говорится на странице службы в Twitter.

Два ребенка девяти и пяти лет в тяжелом состоянии с многочисленными травмами были доставлены в больницу в Турине.

Из-за обрыва каната примерно с 20-метровой высоты рухнула одна кабина, в которой находились не менее 15 человек. Причины произошедшего выясняются.

Соболезнования семьям погибших выразил премьер-министр Италии Марио Драги, а также несколько политиков, региональных руководителей, представителей мира культуры и общественных деятелей.

Фото: ALPINE RESCUE SERVICE/Handout via REUTERS/ТАСС