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Число жертв крушения фуникулера в Италии достигло 13 человек

23 мая 2021 20:37
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Два ребенка девяти и пяти лет в тяжелом состоянии с многочисленными травмами были доставлены в больницу Турина.

Число жертв крушения фуникулера на севере Италии (область Пьемонт) достигло 13 человек, передает ТАСС со ссылкой на национальную службу спасения в Альпах.

"Окончательный итог трагического происшествия на подъемнике в Пьемонте - 13 человек, двое серьезно ранены", - говорится на странице службы в Twitter.

Два ребенка девяти и пяти лет в тяжелом состоянии с многочисленными травмами были доставлены в больницу в Турине.

Из-за обрыва каната примерно с 20-метровой высоты рухнула одна кабина, в которой находились не менее 15 человек. Причины произошедшего выясняются.

Соболезнования семьям погибших выразил премьер-министр Италии Марио Драги, а также несколько политиков, региональных руководителей, представителей мира культуры и общественных деятелей.

 

Фото:   ALPINE RESCUE SERVICE/Handout via REUTERS/ТАСС

Теги: жертвы Италия крушение фуникулера

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