В Национальном центре «Россия» презентовали новый проект «Путешествие по России»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Специализированная техника распределена во все 16 лесничеств Самарской области, расположенных в 27 муниципальных образованиях.
Самарские лесники получили самую крупную партию техники за последние 10 лет
Отдельное внимание участники Совета уделили деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».
Вячеслав Федорищев провел Совет по науке и высшему образованию и вручил премии самарским ученым
В регионе живет 38 696 многодетных семей. Им оказывается 38 различных видов социальной поддержки.
Многодетная семья из Борского района получила всестороннюю помощь от государства
По легенде, в одном из цехов произошла авария, розлив масла привел к возгоранию.
В Тольятти подвели итоги деятельности и отработали навыки тушения пожара на «АвтоВАЗе»
В Самаре ночью -11, -13°С, днем -4, -6°С. Местами гололедица.
8 февраля в регионе, без осадков, местами изморозь, до -8°С
Завтра на «Чайке» пройдет центральный областной старт всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
На лыжной базе «Чайка» прошла подготовка трасс к предстоящим выходным
Врачи провели костную аутопластику, фиксацию перелома металлофиксатором. Особенность такой операции - использование трансплантата из собственных тканей организма.
Тольяттинские врачи травматологи-ортопеды предотвратили разрушение сустава у девочки после ДТП
Юлия Некрасова отобралась в состав кандидатов в сборную России на сезон 2025-2026 года.
Самарская спортсменка выиграла Кубок России по стрельбе из лука
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.91
-1.15
EUR 100.68
-2.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится открытие комплексной выставки «Гордость и слава России в орденах и медалях»
Самарцев приглашают посетить музыкально-просветительскую программу «Приношение великой Архиповой»
«Лыжня России»: в день проведения гонки в Самаре будет работать дополнительный автобусный маршрут № 50у
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Национальном центре «Россия» презентовали новый проект «Путешествие по России»

7 февраля 2025 16:51
157
Самарская область представит экспозицию «Гора Стрельная», а презентация о круизе в с.Ширяево расскажет о красоте волжских просторов на территории губернии.

В Национальном центре «Россия» проводится монтаж экспонатов новой интерактивной выставки «Путешествие по России», где на экскурсии за один час посетители смогут увидеть главные достопримечательности и достижения всех федеральных округов страны. Обновленная площадка встретит первых гостей уже в марте.

«Это выставка о нашей уникальной стране, о ее людях, о гордости, и, конечно же, о будущем. Приглашаем всех не только увидеть, но и услышать, почувствовать, открыть Россию по-новому. А в рамках нашего большого гастрономического проекта можно будет попробовать блюда традиционной кухни со всех уголков страны и авторские рецепты лучших поваров из разных регионов», — рассказала генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

Главные достопримечательности и достижения всех федеральных округов России будут представлены на площади более трех тысяч квадратных метров. Гости смогут совершить прогулку по всей стране, от Владивостока до Калининграда, увидеть главные достижения и знаковые места регионов, узнать о перспективах развития, выбрать интересные маршруты для путешествий всей семьей.

«Пространство будет разделено на восемь тематических зон. Начнем мы, конечно, с места, где встает солнце — это Дальний Восток. Последней территорией станут Арктика и Северо-Запад России. А завершающую зону мы назвали "Зона сердца". Здесь с помощью цифровой открытки каждый сможет оставить впечатления о том, что он увидел и почувствовал, а затем отправить их в единый цифровой мир, чтобы навсегда остаться в истории, хранимой в памяти Национального центра», — рассказал продюсер проекта «Путешествие по России» Андрей Куделин.

На выставке в галерее Приволжского федерального округа будет представлено несколько тематических зон, охватывающих достижения и инновации в промышленности и цифровизации, а также рассказывающих о народно-художественных промыслах, туристических возможностях регионов ПФО и о Волге. Самарская область представит экспозицию «Гора Стрельная», а презентация о круизе в с.Ширяево расскажет о красоте волжских просторов на территории Самарской области.

Выставка «Путешествие по России» рассчитана на представителей всех возрастов, регистрация на бесплатные экскурсии будет доступна на сайте russia.ru. Проект объединит в себе выставочное пространство, гастрономическую зону, универмаг, яркие культурные события, образовательные мероприятия и специальные программы.

 

Фото:   министерство туризма Самарской области

Теги: Самара Туризм

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Юбилейным гостем выставки стал начальник штаба юнармии по Кинель-Черкасскому району Максим Филиппов.
20 января 2025, 21:33
На выставке «Самара» наградили 45-тысячного посетителя
Юбилейным гостем выставки стал начальник штаба юнармии по Кинель-Черкасскому району Максим Филиппов. Туризм
1336
" Мы будем работать над тем, чтобы раскрыть новые грани Самарской области как для жителей, так и для гостей нашего региона".
16 января 2025, 21:50
Екатерина Матвеева возглавила министерство туризма Самарской области
" Мы будем работать над тем, чтобы раскрыть новые грани Самарской области как для жителей, так и для гостей нашего региона". Туризм
1976
Настоящим открытием для всех, кто любит русские сказки, станет поездка с 20 по 22 декабря 2024 года в Новогоднюю столицу России – город Киров.
05 декабря 2024, 16:34
Тематические поезда отправятся из Самары в Киров, Екатеринбург и Ярославль
Настоящим открытием для всех, кто любит русские сказки, станет поездка с 20 по 22 декабря 2024 года в Новогоднюю столицу России – город Киров. Туризм
3736
В центре внимания
Отдельное внимание участники Совета уделили деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».
7 февраля 2025  19:07
Вячеслав Федорищев провел Совет по науке и высшему образованию и вручил премии самарским ученым
102
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
7 февраля 2025  11:57
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
232
Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании
7 февраля 2025  09:59
Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании
264
Вячеслав Федорищев провел прием граждан.
6 февраля 2025  20:06
Вячеслав Федорищев: проблемный участок дороги на улице Демократической в Самаре отремонтируют в 2025 году
590
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
6 февраля 2025  13:18
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
542
Весь список