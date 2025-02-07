В Национальном центре «Россия» презентовали новый проект «Путешествие по России»

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В Национальном центре «Россия» проводится монтаж экспонатов новой интерактивной выставки «Путешествие по России», где на экскурсии за один час посетители смогут увидеть главные достопримечательности и достижения всех федеральных округов страны. Обновленная площадка встретит первых гостей уже в марте.

«Это выставка о нашей уникальной стране, о ее людях, о гордости, и, конечно же, о будущем. Приглашаем всех не только увидеть, но и услышать, почувствовать, открыть Россию по-новому. А в рамках нашего большого гастрономического проекта можно будет попробовать блюда традиционной кухни со всех уголков страны и авторские рецепты лучших поваров из разных регионов», — рассказала генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

Главные достопримечательности и достижения всех федеральных округов России будут представлены на площади более трех тысяч квадратных метров. Гости смогут совершить прогулку по всей стране, от Владивостока до Калининграда, увидеть главные достижения и знаковые места регионов, узнать о перспективах развития, выбрать интересные маршруты для путешествий всей семьей.

«Пространство будет разделено на восемь тематических зон. Начнем мы, конечно, с места, где встает солнце — это Дальний Восток. Последней территорией станут Арктика и Северо-Запад России. А завершающую зону мы назвали "Зона сердца". Здесь с помощью цифровой открытки каждый сможет оставить впечатления о том, что он увидел и почувствовал, а затем отправить их в единый цифровой мир, чтобы навсегда остаться в истории, хранимой в памяти Национального центра», — рассказал продюсер проекта «Путешествие по России» Андрей Куделин.

На выставке в галерее Приволжского федерального округа будет представлено несколько тематических зон, охватывающих достижения и инновации в промышленности и цифровизации, а также рассказывающих о народно-художественных промыслах, туристических возможностях регионов ПФО и о Волге. Самарская область представит экспозицию «Гора Стрельная», а презентация о круизе в с.Ширяево расскажет о красоте волжских просторов на территории Самарской области.

Выставка «Путешествие по России» рассчитана на представителей всех возрастов, регистрация на бесплатные экскурсии будет доступна на сайте russia.ru. Проект объединит в себе выставочное пространство, гастрономическую зону, универмаг, яркие культурные события, образовательные мероприятия и специальные программы.

Фото: министерство туризма Самарской области