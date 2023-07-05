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6 июля, в четверг, в 14.00 в «Самарском областном вещательном агентстве» (ул. Буянова, 1, 2 подъезд) состоится пресс-конференция, посвященная грантовой поддержке туристического бизнеса в регионе.

В губернии стартовал второй этап заявочной компании на грантовый конкурс в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Победители смогут получить субсидию на развитие своего туристического проекта. Каковы максимальные суммы грантов? Какие проекты могут рассчитывать на финансовую поддержку? На что можно потратить субсидию? Как подать заявку на конкурс? Насколько велика конкуренция? Какие проекты уже получали гранты в прошлые годы и насколько успешно они функционируют сегодня? Какие туристические направления развиваются в губернии активнее всего? Какие станут в ближайшее время точками роста? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе эфира.

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна в группах ВКонтакте: «Самарская область» (https://vk.com/samaroblast) и «Самарское областное вещательное агентство» (https://vk.com/sovanews63).