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В Госдуме предложили брать деньги с выезжающих за границу россиян

20 ноября 2022 12:54
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В Госдуме предложили брать деньги с выезжающих за границу россиян

В России необходимо брать деньги с граждан, которые выезжают отдыхать за границу. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, его слова приводит агентство городских новостей «Москва».

Депутат от КПРФ отметил, что сейчас важно стимулировать россиян отдыхать в своей стране. По мнению Смолина, люди, способные заплатить за дорогие туры за рубеж, «не почувствуют» курортного сбора. «Почему в Турции путевки были подешевле, чем в России? Максимально снижено налогообложение», — сказал он.

Закон о взимании курортного сбора в ряде российских регионов начал действовать 30 июля 2017 года. Плательщиками курортного сбора являются физлица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более суток.

В июле сообщалось, что в Госдуме предложили ввести курортный сбор по всей России. «Ъ» тогда выяснил, что, согласно предлагаемым нововведениям, речь идет о фиксированном сборе в размере 100 рублей в сутки, который будет взиматься с отдыхающих со второго дня проживания в отелях. При этом правило «вторых суток» не будет распространяться на тех, кто приезжает в регион с деловыми целями, пишет Лента.

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