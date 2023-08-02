В Госдуме попросили Правительство поскорее легализовать гостевые дома

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Пока они остаются без официального статуса и рекламы, а регионы — без поступлений в бюджет.

Необходимо ускорить работу над законопроектом о гостевых домах, чтобы жители курортных регионов могли легально зарабатывать, принимая туристов, считает член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Это должно увеличить и поступления в региональные бюджеты. Об этом она написала в Правительство. Между тем депутаты вместе с Минэкономразвития работают над новой редакцией законопроекта об эксперименте, легализующем гостевые дома в нескольких регионах.

Частный сектор оказался вне закона четыре года назад — размещать туристов разрешили только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые выбрали соответствующий вид деятельности, пояснила «Парламентской газете» Светлана Бессараб, представляющая в Госдуме один из курортных регионов — Краснодарский край. Но и это не все: средству размещения еще надо присвоить категорию, то есть определенное число звезд. В итоге ревизоры приходят, видят, что в частном доме постояльцам оказывают услуги — меняют постельное белье, убираются, — и выписывают хозяину штраф, объясняли в Минэкономразвития. С рекламой тоже беда: частники не рискуют продвигать неофициальные средства размещения.

Кроме того, для гостевых домов нет требований регистрировать путешественников и блюсти их безопасность. Об оплате курортного сбора речь даже не идет. «Когда туристы останавливаются инкогнито, они ничего не оплачивают. Курортный сбор позволяет развивать туристическую инфраструктуру, и люди довольны результатами — каждый год приезжая в одно и то же место, они видят изменения. Так что отсутствие регламентации деятельности гостевых домов не приносит ничего хорошего ни бюджетам регионов, ни людям, которым должна быть гарантирована безопасность», — отметила Бессараб.

Пресс-служба депутата сообщила, что она направила в Правительство письмо с просьбой ускорить работу над решением проблемы гостевых домов в регионах России.

Попыток решить проблему было уже несколько. Сначала законопроект, легализовавший гостевые дома, разработал Ростуризм. К инициативе было много нареканий, и ее рассмотрение затянулось — от частного сектора требовали проходить классификацию, как отелям. А когда Ростуризм расформировали, она и вовсе канула в Лету.

После этого Минэкономразвития, которое теперь отвечает за туризм, подготовило новый законопроект. Его разместили 20 марта на сайте проектов нормативных актов Правительства. По нему владельцы гостевых домов могут через госуслуги заявить о намерении принимать постояльцев. Но присвоить своему дому категорию, как гостинице, все равно пришлось бы. Регионам давали право вводить свои ограничения для гостевых домов, например максимальное число комнат. По словам Светланы Бессараб, по этому закону можно было бы работать уже в этом году, устранив некоторые шероховатости.

Но и эту инициативу до сих пор не внесли в Госдуму. «В итоге пропущен еще один сезон. Регионы, которые работают с гостевыми домами, должны делать это на свой страх и риск, потому что запретить людям работать — это фактически оставить их без годового семейного бюджета», — отметила депутат.

Между тем в Минэкономразвития сообщили о доработке нового, кардинально меняющего подход к теме законопроекта. Он не легализует гостевые дома всем скопом, а лишь запускает эксперимент в трех регионах — в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае. Это было предложение депутатов Госдумы, в числе которых первый зампред Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, заместители председателя Наталья Костенко и Татьяна Лобач — последняя возглавила рабочую группу по развитию средств размещения. «Совместно с Минэкономразвития и c участием регионов провели ряд совещаний и выработали новые подходы к регулированию в этой сфере, которые и изложили в своем законопроекте», — отметила Наталья Костенко.

Этот законопроект парламентарии внесли в Госдуму 25 июля, по нему всем гостевым домам автоматом присвоят категорию «без звезд». Но легализовать целую гостиницу, построенную в нарушение всех норм, не выйдет: в гостевых домах может быть не больше 15 номеров, а владелец должен быть зарегистрирован в том же доме или в жилище, расположенном на том же участке. Площадь жилья тоже ограничат: максимум тысяча квадратных метров на все номера. Нужно будет внести свой гостевой дом в специальный реестр, который ведет Минэкономразвития. По итогам эксперимента, как отметила Татьяна Лобач, решат, надо ли распространять закон на всю страну.

По словам Светланы Бессараб, пока можно ограничиться и тремя пилотными регионами — главное, чтобы вопрос начали решать. Она подчеркнула, что депутаты будут настаивать на том, чтобы отрасль была четко урегулирована.