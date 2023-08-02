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Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих стран для российских туристов

2 августа 2023 20:39
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Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих стран для российских туристов

Летом 2023 года Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих массовых направлений для российского туриста. Об этом в среду, 2 августа, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, высокие цены на отдых в Турции привели к снижению динамики летнего турпотока на морские курорты этой страны.

«Тем не менее Турция, безусловно, и сейчас направление номер один в выездном туризме России, с приростом объемов к 2022 году», — отметила Ломидзе.

Она подчеркнула, что самым дорогим массовым направлением этим летом стали Мальдивы со средней стоимостью турпакета на двоих в 392 тыс. рублей. Второе место заняла Куба — около 239 тыс. рублей, далее следуют Шри-Ланка — 213 тыс. рублей и Турция — около 183 тыс. рублей. Замкнул пятерку самых дорогих направлений Таиланд — около 176 тыс. рублей, пишут "Известия".

«Россия — самое дешевое направление туризма по уровню среднего чека: средний чек за туры по России в августе составил всего 79,8 тыс. рублей», — рассказала Ломидзе.

Фото: Дильдина Светлана

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