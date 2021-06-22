Туроператоры готовы отправить из Самары чартеры в Турцию уже на этой неделе

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О готовности компаний работать по вновь открывшемуся направлению сообщает «Вестник АТОР» (atorus.ru). По данным ассоциации туроператоров, сразу несколько турфирм объявило о планах в ближайшее время запустить чартеры в Турцию.

В частности, из самарского региона рейсы планирует возобновить PEGAS Touristik. Компания планирует возить в Турцию на бортах Nordwind и Pegas Fly. ANEX Tour и TUI Россия начнет перевозить туристов чартерами авиакомпании AZUR air, пишет Обозрение.

Авиасообщение с Турцией было приостановлено с 15 апреля нынешнего года из-за обострившейся эпидемиологической обстановки и слишком быстрого роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Спустя два месяца, после длительных переговоров и тщательной инспекции российской стороной курортов Турции, было принято решение с 22 мая возобновить массовое авиасообщение с этой страной.

Решение может помочь спасти нынешний туристический сезон – в разгар активных продаж сектор, с закрытием Турции, лишился последнего массового зарубежного направления, а часть клиентов компаний, которые не смогли еще в прошлом году улететь на отдых из-за локдауна, оказались в ситуации, что их отдых был отменен повторно.