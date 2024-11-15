Туристический код города: в Самаре появится первый информационно-справочный центр

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В декабре 2024 года в Самаре, рядом с Речным вокзалом, откроется туристический информационный центр.

Там можно будет получить информацию о достопримечательностях, справочные материалы и услуги.

В центре разместят карту исторической части города.

Появится возможность также выпить чашечку кофе и зарядить телефон.

На первом этапе реализации туристического кода установят навигационную систему из 10 устройств «Вехи Самары», 6 из которых с интерактивными экранами, а также ярмарочный комплекс из 5 павильонов на пересечении улиц Ленинградская и Чапаевская.