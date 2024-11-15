Туристический код города: в Самаре появится первый информационно-справочный центр

В декабре 2024 года в Самаре, рядом с Речным вокзалом, откроется туристический информационный центр.
Там можно будет получить информацию о достопримечательностях, справочные материалы и услуги.
В центре разместят карту исторической части города.
Появится возможность также выпить чашечку кофе и зарядить телефон.
На первом этапе реализации туристического кода установят навигационную систему из 10 устройств «Вехи Самары», 6 из которых с интерактивными экранами, а также ярмарочный комплекс из 5 павильонов на пересечении улиц Ленинградская и Чапаевская.