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Туристические возможности Самарской области представили на федеральном уровне

21 марта 2023 16:46
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На выставке MITT Самарская область презентовала яркого представителя тольяттинского завода АВТОВАЗ - LADA Niva Trаvel, созданной для автомобильных путешествий по России.

С 16 по 18 марта 2023 года в Москве состоялась 29-я международная туристическая выставка MITT, на торжественном открытии которой выступил Государственный академический Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова. Делегация Самарской области приняла активное участие в работе выставки. Регион был представлен выставочным стендом, на котором о своих туристических возможностях и предложениях рассказали ведущие организации отрасли туризма региона. От Правительства Самарской области делегацию представили заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов и министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

На выставке состоялось подписание ряда соглашений о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между Правительством Самарской области и АО «АВТОВАЗ». Соглашение направлено на проведение совместной работы с целью продвижения туристических возможностей Самарской области и автомобилей под брендом LADA, развитие событийного и промышленного туризма на территории региона.

Сегодня автомобили LADA – самые продаваемые на российском рынке. В феврале доля марки достигла рекордных 46% от общего числа купленных в России новых легковых автомобилей.

На выставке MITT Самарская область презентовала яркого представителя тольяттинского завода АВТОВАЗ - LADA Niva Trаvel, созданной для автомобильных путешествий по России.

Соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере туризма было подписано между Правительством Самарской области и Федерацией Рестораторов и Отельеров России. Оно направлено на информационное взаимодействие в целях развития предприятий сферы общественного питания и гостеприимства, а также мер, направленных на создание благоприятных условий на региональном потребительском рынке и привлечение инвестиций в экономику Самарской области, совместное обсуждение вопросов совершенствования мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Сфера общественного питания и индустрия гостеприимства являются сегодня наиболее важными составляющими для развития отрасли туризма. На предприятиях гостиничного бизнеса и общественного питания в Самарской области работает более 16 тысяч человек. В подписанном соглашении мы выделяем для себя несколько направлений сотрудничества, одно из них – это подготовка наших кадров, выработка совместных мер по поддержке бизнеса, работающего в сферах гостеприимства и общественного питания, а также формирование предложений по улучшению инвестиционного климата в этих отраслях. Все это, безусловно, поможет создать развитую инфраструктуру и новые объекты, которые будут востребованы у жителей и гостей Самарской области», - отметил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Между министерством туризма Самарской области и ПАО «Сбербанк» также было подписано соглашение. Оно направлено на комплексное развитие внутреннего и въездного туризма Самарской области, за счет создания условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта Самарской области, усиление социально-экономической роли туризма и обеспечение доступности туристических услуг, отдыха жителей и гостей Самарской области.

«Сбербанк является нашим стратегическим партнером в реализации целого ряда проектов по развитию отрасли туризма. Соглашение о сотрудничестве носит многосторонний характер и направлено на использование целого ряда инструментов и сервисов экосистемы Сбера и его дочерних компаний. Это и стратегический консалтинг, разработка новых решений в сфере информационных технологий для отрасли туризма, аналитика больших данных, разработка решений для продвижения туристических возможностей Самарской области и даже мероприятия, охватывающие такие направления, как разработка образовательных программ для отрасли туризма», – поделился министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

В дни проведения выставки состоялись рабочие встречи представителей Правительства Самарской области с руководством «Корпорации ТУРИЗМ.РФ», на которой обсудили взаимодействие по строительству круглогодичного туристического комплекса «Отважный» с гостиницей на 124 номера.

Реализация проекта планируется на горе Отважная, одной из вершин Жигулевских гор и является частью туристско-рекреационного кластера «Самарская Лука». Концепция мастер-плана ТРК «Самарская Лука» вошел в число финалистов конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма, проводимого в 2020 году Агентством стратегических инициатив.

Дальнейшая работа по проекту предусматривает создание рабочей группы с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, согласование плана мероприятий со всеми участниками, создание СПК и начало работ по архитектурной концепции. Создание туристического комплекса будет в первую очередь учитывать все экологические стандарты и законодательство об особо охраняемых природных территориях. Строительство туристического комплекса предусмотрено в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Также состоялась встреча с представителями ПАО «Мобильные системы» по вопросу реализации проектов цифровизации отрасли туризма.

«Мы договорились о проведении на территории Самарской области стратегической сессии совместно с бизнесом для того, чтобы обозначить наиболее полезные сферы сотрудничества и разработку возможных отдельных программных продуктов, которые будут полезны как уже для действующего бизнеса, так и для инвесторов, которые только приходят в сферу туризма. Кроме этого, ПАО «МТС» была представлена новая усовершенствованная версия продукта «Цифровой туризм», которым министерство туризма уже пользуется», – рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Напомним, что в 2022 году туристский поток на территории Самарской области составил 2 млн. 564 тыс. человек и это абсолютный рекорд для губернии. Это на 49,9 % больше показателей 2021 года (1 млн 710 тыс. чел.). В целом за последние пять лет турпоток в регион увеличился в 2,5 раза. Еще 5 лет назад Самарская область занимала лишь 23 место в национальном туристическом рейтинге, а последние два года регион уверенно входит в ТОП-10.

                                    

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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