Аналитики Яндекс Путешествий составили рейтинг российских достопримечательностей по числу запросов в поиске Яндекса. В него вошли 2 295 культурных объектов — храмов, музеев, памятников, парков и так далее — в том числе 33 объекта из Самарской области. По числу достопримечательностей, вошедших в рейтинг, Самарская область находится на 15-м месте среди регионов России.
Самая популярная достопримечательность региона — Самарский театр оперы и балета — заняла 306-е место в общероссийском топе по числу поисковых запросов.
Топ достопримечательностей Самарской области
По числу поисковых запросов
Среди достопримечательностей региона больше всего музеев, как и в России в целом.
Какие достопримечательности преобладают в Самарской области
Для каждой категории показан самый популярный объект
Аналитики также посчитали, сколько достопримечательностей осталось от разных эпох. В Самарской области лидирует XX век — так же, как и в целом по России.
А ещё Яндекс Путешествия посчитали, из каких российских регионов в Самарскую область этим летом приезжало больше всего туристов. Чаще всего номера в местных отелях бронировали жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Татарстана.
Жители самой Самарской области этим летом активнее всего бронировали отели в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Москве, Татарстане и Республике Крым.
Ирина Рейдер, руководитель сервиса Яндекс Путешествия:
«Людям нужны новые впечатления. Я надеюсь, что наше исследование вдохновит их на новые поездки по стране. А чтобы они стали доступнее, мы будем возвращать до 30% стоимости отелей. Сейчас такая акция действует в 15 регионах России».