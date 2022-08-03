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Самая популярная достопримечательность региона — Самарский театр оперы и балета

3 августа 2022 09:31
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Самая популярная достопримечательность региона — Самарский театр оперы и балета

Аналитики Яндекс Путешествий составили рейтинг российских достопримечательностей по числу запросов в поиске Яндекса. В него вошли 2 295 культурных объектов — храмов, музеев, памятников, парков и так далее — в том числе 33 объекта из Самарской области. По числу достопримечательностей, вошедших в рейтинг, Самарская область находится на 15-м месте среди регионов России.

Самая популярная достопримечательность региона — Самарский театр оперы и балета — заняла 306-е место в общероссийском топе по числу поисковых запросов.

Топ достопримечательностей Самарской области

По числу поисковых запросов

  • Самарский театр оперы и балета
  • Бункер Сталина
  • Технический музей имени Сахарова
  • Памятник преданности
  • Дом со слонами
  • Самарский Театр Драмы
  • Загородный парк
  • Самарский Художественный Музей
  • Памятник Татищеву
  • Самарский ботанический сад

Среди достопримечательностей региона больше всего музеев, как и в России в целом.

Какие достопримечательности преобладают в Самарской области

Для каждой категории показан самый популярный объект

  • Музеи и галереи — Бункер Сталина
  • Парки и сады — Загородный парк
  • Театры — Самарский театр оперы и балета

Аналитики также посчитали, сколько достопримечательностей осталось от разных эпох. В Самарской области лидирует XX век — так же, как и в целом по России.

А ещё Яндекс Путешествия посчитали, из каких российских регионов в Самарскую область этим летом приезжало больше всего туристов. Чаще всего номера в местных отелях бронировали жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Татарстана.

Жители самой Самарской области этим летом активнее всего бронировали отели в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Москве, Татарстане и Республике Крым.

Ирина Рейдер, руководитель сервиса Яндекс Путешествия:

«Людям нужны новые впечатления. Я надеюсь, что наше исследование вдохновит их на новые поездки по стране. А чтобы они стали доступнее, мы будем возвращать до 30% стоимости отелей. Сейчас такая акция действует в 15 регионах России».

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