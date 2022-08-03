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Аналитики Яндекс Путешествий составили рейтинг российских достопримечательностей по числу запросов в поиске Яндекса. В него вошли 2 295 культурных объектов — храмов, музеев, памятников, парков и так далее — в том числе 33 объекта из Самарской области. По числу достопримечательностей, вошедших в рейтинг, Самарская область находится на 15-м месте среди регионов России.

Самая популярная достопримечательность региона — Самарский театр оперы и балета — заняла 306-е место в общероссийском топе по числу поисковых запросов.

Топ достопримечательностей Самарской области

По числу поисковых запросов

Самарский театр оперы и балета

Бункер Сталина

Технический музей имени Сахарова

Памятник преданности

Дом со слонами

Самарский Театр Драмы

Загородный парк

Самарский Художественный Музей

Памятник Татищеву

Самарский ботанический сад

Среди достопримечательностей региона больше всего музеев, как и в России в целом.

Какие достопримечательности преобладают в Самарской области

Для каждой категории показан самый популярный объект

Музеи и галереи — Бункер Сталина

Парки и сады — Загородный парк

Театры — Самарский театр оперы и балета

Аналитики также посчитали, сколько достопримечательностей осталось от разных эпох. В Самарской области лидирует XX век — так же, как и в целом по России.

А ещё Яндекс Путешествия посчитали, из каких российских регионов в Самарскую область этим летом приезжало больше всего туристов. Чаще всего номера в местных отелях бронировали жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Татарстана.

Жители самой Самарской области этим летом активнее всего бронировали отели в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Москве, Татарстане и Республике Крым.

Ирина Рейдер, руководитель сервиса Яндекс Путешествия:

«Людям нужны новые впечатления. Я надеюсь, что наше исследование вдохновит их на новые поездки по стране. А чтобы они стали доступнее, мы будем возвращать до 30% стоимости отелей. Сейчас такая акция действует в 15 регионах России».