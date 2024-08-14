Самарская школьница поплыла на ледоколе в Арктику

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Школьница из Самары стала участницей Пятой арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний – 2024»



На борту атомохода – выдающиеся педагоги и ученые, победители и финалисты всероссийских школьных конкурсов, участники движения «Юниоры Росатома», делегаты Всемирного фестиваля молодежи 2024 года. Среди них – выпускница ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)», абсолютный победитель конкурса "Большая перемена" в вызове "Открывай новое" Александра Гудкова.



Экспедиция стартовала из Мурманска. Участники пройдут маршрут до Северного полюса и обратно. Во время путешествия участников просветительского проекта ждут образовательные и научно-исследовательские мероприятия.



Желаем участнице из нашего региона интересной и продуктивной поездки!

Фото: Минобраз региона