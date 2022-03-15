Самарская область принимает участие в 28 международной туристической выставке

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Сегодня, 15 марта, в МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва) начинает работу 28-ая международная туристическая выставка (MITT). На международной выставочной площадке Самарская область будет представлена объединенным стендом, на котором о туристических возможностях и предложениях расскажут более 15 ведущих профильных организаций региона. Это представители туристско-информационного центра, муниципальных образований Самарской области, городских и загородных средств размещения, особо охраняемых природных территорий, а также ведущие туроператоры Самарской губернии. Делегацию возглавляет заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

В рамках деловой программы выставки запланировано торжественное подписание Соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между министерством культуры Самарской области, Сбербанком и картографическим сервисом 2ГИС с целью дальнейшего сотрудничества в сфере решения аналитических задач для развития туризма на территории Самарской области.

Напомним, международная туристическая выставка MITT – это крупнейшее b2b мероприятие, на которое съезжается самая масштабная аудитория представителей турбизнеса из российских регионов и со всего мира. MITT входит в 5-ку крупнейших туристических выставок мира. Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах индустрии на мероприятиях деловой программы.