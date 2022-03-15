Я нашел ошибку
Главные новости:
«Единая Россия» поможет в восстановлении освобожденных территорий Донбасса
«Единая Россия» поможет в восстановлении освобожденных территорий Донбасса
В СГИК пройдёт концерт русской классической музыки
В СГИК пройдёт концерт русской классической музыки
Самарская область принимает участие в 28 международной туристической выставке
Самарская область принимает участие в 28 международной туристической выставке
Правительство опубликовало подробные правила получения «кредитных каникул» физлицами
Правительство опубликовало подробные правила получения «кредитных каникул» физлицами
Американский фармацевтический гигант Pfizer продолжит поставлять медикаменты в Россию
Pfizer продолжит поставлять медикаменты в Россию
В Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра
В Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра
В России могут ужесточить наказание за незаконный обмен валюты
В России могут ужесточить наказание за незаконный обмен валюты
с российского рынка могут исчезнуть иностранные газировки и алкоголь
С российского рынка могут исчезнуть иностранные газировки и алкоголь
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 115.2
-1.55
EUR 127.23
-1.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На сцене САТОБ премьера: спектакль «Князь Владимир: самарская страница»
Самарцев научат делать скворечники
14 марта в САТОБ состоится премьера спектакля «Князь Владимир» 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область принимает участие в 28 международной туристической выставке

15 марта 2022 12:17
64
Самарская область принимает участие в 28 международной туристической выставке

Сегодня, 15 марта, в МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва) начинает работу 28-ая международная туристическая выставка (MITT). На международной выставочной площадке Самарская область будет представлена объединенным стендом, на котором о туристических возможностях и предложениях расскажут более 15 ведущих профильных организаций региона. Это представители туристско-информационного центра, муниципальных образований Самарской области, городских и загородных средств размещения, особо охраняемых природных территорий, а также ведущие туроператоры Самарской губернии. Делегацию возглавляет заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

В рамках деловой программы выставки запланировано торжественное подписание Соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между министерством культуры Самарской области, Сбербанком и картографическим сервисом 2ГИС с целью дальнейшего сотрудничества в сфере решения аналитических задач для развития туризма на территории Самарской области.

Напомним, международная туристическая выставка MITT – это крупнейшее b2b мероприятие, на которое съезжается самая масштабная аудитория представителей турбизнеса из российских регионов и со всего мира. MITT входит в 5-ку крупнейших туристических выставок мира. Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах индустрии на мероприятиях деловой программы.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров провёл заседание штаба по повышению устойчивости экономики региона
15 марта 2022  09:24
Дмитрий Азаров провёл заседание штаба по повышению устойчивости экономики региона
165
Дмитрий Азаров встретился с примой Большого театра, чтобы обсудить новые проекты и идеи.
14 марта 2022  21:42
Бал для выпускников, городские танцевальные площадки и новые спектакли: Дмитрий Азаров обсудил творческие проекты с Илзе Лиепа
604
700 тонн в неделю: поставки сахара в регион идут в прежнем объёме, ажиотаж начинает падать.
14 марта 2022  19:10
Дмитрий Азаров о контроле цен со стороны антимонопольной службы: «Ситуация требует оперативных решений»
616
Стало известно, какие здания изымут для строительства метро
14 марта 2022  13:30
Стало известно, какие здания изымут для строительства метро "Театральная" в Самаре
668
Виктор Кудряшов провел встречу с производителями строительных материалов
14 марта 2022  12:59
Виктор Кудряшов провел встречу с производителями строительных материалов
420
Весь список