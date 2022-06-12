Самара заняла третье место в рейтинге самых гостеприимных российских городов, по мнению россиян

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Самые гостеприимные российские города — это Волгоград, Красноярск, Екатеринбург и Самара. Число жителей мегаполисов, которые были бы рады притоку туристов, за год выросло. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 9000 представителей экономически активного населения городов-миллионников, в том числе из Самары.

Самара занимает третье место в рейтинге самых гостеприимных российских городов: 58% местных жителей хотят, чтобы в их город увеличился поток туристов, что на 16 п.п больше, чем в прошлом году. Также почти каждый пятый опрошенный (19%) не хочет, чтобы Самару посещало больше туристов. Еще 23% респондентов затруднились ответить.

37% москвичей и 46% петербуржцев мечтают о том, чтобы столицы посещало больше туристов. По их мнению, в условиях экономической нестабильности это поможет сохранить рабочие места и создать новые, а также привлечет инвестиции.



В числе самых гостеприимных российских регионов — Волгоград (за то, чтобы в город приезжало больше туристов, выступают 60% опрошенных), Красноярск, Екатеринбург (по 59%) и Самара (58%). Среди населения нестоличных мегаполисов меньше всего тех, кто одобряет увеличение количества гостей, в Краснодаре (38%): «Принимаем людей, которым пришлось бежать из Украины. Не до туристов в этом году».



По сравнению с прошлым годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, жители практически всех регионов стали проявлять больше гостеприимства. Сторонников расширения турпотока стало заметно больше в Екатеринбурге и Самаре (на 16 процентных пунктов), Казани (на 15 п.п.), а также в Уфе, Челябинске и Ростове-на-Дону (на 14 п.п.). Наименьший прирост тех, кто рад новым гостям, зафиксирован в Санкт-Петербурге (+1 п.п.), Москве и Нижнем Новгороде (по 2 п.п.), при этом, в отличие от двух столиц, в Нижнем Новгороде сторонники увеличения турпотока составляют большинство (54%).



Место проведения опроса: гг. Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск

Время проведения: 13 мая — 10 июня 2022 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население городов-миллионников старше 18 лет

Размер выборки: 9000 респондентов — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников