Самара - в десятке популярных направлений для летней аренды в городах-миллионниках

152

Далеко не все туристы летом отправляются на популярные курорты, в маленькие старые городки у моря, реки или озера. Есть и те, кого манят "огни большого города" и они с радостью выбирают города-миллионники: там, где много жителей, естественно, много магазинов, кафе, ресторанов, театров и других развлечений. Летом 2025 года популярность отдыха в городах, где больше миллиона жителей, увеличилась на 10% по сравнению с летом прошлого года.



Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ проанализировав данные заявок, определил самые популярные направления для долгосрочной аренды в городах миллионниках летом 2025 года. На первом месте по количеству туристических заявок оказался Санкт-Петербург, собравший 37% бронирований. На втором месте Москва, а на третьем - Казань (19% и 9% бронирований соответственно).



Десять популярных направлений для летней аренды в городах-миллионниках:



Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5955 р. / 4 ночи* Москва, Московская область ― 5082 р. / 3 ночи Казань, Татарстан ― 5549 р. / 3 ночи Краснодар, Краснодарский край ― 3589 р. / 2 ночи Волгоград, Волгоградская область ― 4420 р. / 2 ночи Ростов-на-Дону, Ростовская область ― 4032 р. / 2 ночи Екатеринбург, Свердловская область ― 4148 р. / 3 ночи Новосибирск, Новосибирская область ― 3539 р. / 3 ночи Воронеж, Воронежская область ― 3531 р. / 2 ночи Самара, Самарская область ― 4476 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки