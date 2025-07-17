Самара - в десятке популярных направлений для летней аренды в городах-миллионниках

Далеко не все туристы летом отправляются на популярные курорты, в маленькие старые городки у моря, реки или озера. Есть и те, кого манят "огни большого города" и они с радостью выбирают города-миллионники: там, где много жителей, естественно, много магазинов, кафе, ресторанов, театров и других развлечений. Летом 2025 года популярность отдыха в городах, где больше миллиона жителей, увеличилась на 10% по сравнению с летом прошлого года.
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ проанализировав данные заявок, определил самые популярные направления для долгосрочной аренды в городах миллионниках летом 2025 года. На первом месте по количеству туристических заявок оказался Санкт-Петербург, собравший 37% бронирований. На втором месте Москва, а на третьем - Казань (19% и 9% бронирований соответственно).
Десять популярных направлений для летней аренды в городах-миллионниках:
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки