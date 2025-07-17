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Самара - в десятке популярных направлений для летней аренды в городах-миллионниках

17 июля 2025 10:20
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Самара - в десятке популярных направлений для летней аренды в городах-миллионниках

Далеко не все туристы летом отправляются на популярные курорты, в маленькие старые городки у моря, реки или озера. Есть и те, кого манят "огни большого города" и они с радостью выбирают города-миллионники: там, где много жителей, естественно, много магазинов, кафе, ресторанов, театров и других развлечений.  Летом 2025 года популярность отдыха в городах, где больше миллиона жителей, увеличилась на 10% по сравнению с летом прошлого года.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ проанализировав данные заявок, определил самые популярные направления для долгосрочной аренды в городах миллионниках летом  2025 года.  На первом месте по количеству туристических заявок оказался  Санкт-Петербург, собравший 37% бронирований. На втором месте Москва, а на третьем - Казань (19% и 9% бронирований соответственно).  

 Десять популярных направлений для летней аренды в городах-миллионниках:
 

  1. Санкт-Петербург,  Ленинградская область ― 5955 р. / 4 ночи*
  2. Москва, Московская область ― 5082 р. / 3 ночи
  3. Казань, Татарстан ― 5549 р. / 3 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 3589 р. / 2 ночи
  5. Волгоград, Волгоградская область ― 4420 р. / 2 ночи
  6. Ростов-на-Дону, Ростовская область ― 4032 р. / 2 ночи
  7. Екатеринбург, Свердловская область ― 4148 р. / 3 ночи
  8. Новосибирск, Новосибирская область ― 3539  р. / 3 ночи
  9. Воронеж, Воронежская область ― 3531 р. / 2 ночи
  10. Самара, Самарская область  ― 4476 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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