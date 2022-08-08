Самара - в десятке популярных городов для деловых поездок в бархатный сезон

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Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru составил рейтинг городов, куда чаще всего ездят в командировки в августе и сентябре.



Самым популярным городом для командировок в бархатный сезон стала Москва. Относительно аналогичного периода в прошлом году турпоток в Москву вырос на 12%, сообщают в Tvil.ru.



В десятку городов, куда в начале осени приезжает больше всего россиян по работе, также вошли Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Казань, Владивосток, Симферополь, Екатеринбург, Новосибирск и Самара. Туристы бронируют отель или квартиру для командировки в августе и сентябре от 2 до 2,5 тысяч рублей в сутки.



Как сообщили в сервисе бронирования, спрос на отдых в бархатный сезон вырос на 67 % относительно аналогичного периода прошлого года.



Список составлен на основании данных бронирований отелей и квартир туристами, путешествующими в одиночку в августе и сентябре 2022 года.



Десять популярных городов для деловых поездок в бархатный сезон:

Санкт-Петербург ― 2574 р. / 5 ночей * Москва ― 2295 р. / 3 ночи Калининград ― 2021 р. / 6 ночей Краснодар ― 1582 р. / 2 ночи Казань ― 2538 р. / 4 ночи Владивосток ― 2515 р. / 5 ночей Симферополь ― 1457 р. / 2 ночи Екатеринбург ― 1991 р. / 3 ночи Новосибирск ― 2048 р. / 3 ночи Самара ― 2246 р. / 2 ночи

* Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки