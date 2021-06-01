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Россия со 2 июня возобновляет регулярные пассажирские авиарейсы с Великобританией. Такое решение было принято из-за улучшения эпидемиологической обстановки в Соединенном Королевстве.

Кроме того, с 10 июня возобновляется регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное – с Албанией, передаёт ТАСС. Международные авиарейсы из России возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, а также на Мальдивы, Кубу, Сейшелы.

С 25 мая возобновилось авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией.

В то же время, Россия продлевает до 21 июня приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за сложной эпидемиологической ситуации в этих странах.