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Путин предложил подумать над увеличением туристического кешбэка для Дальнего Востока

3 сентября 2021 09:12
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Путин предложил подумать над увеличением туристического кешбэка для Дальнего Востока

Владимир Путин предложил подумать над увеличением туристического кешбэка для Дальнего Востока с 20 до 40%. Об этом президент заявил в ходе общения с модераторами и спикерами Восточного экономического форума. Путин также согласился отложить на год решение вопроса, отсрочить ли на пять лет проверки бизнеса.

Сегодня во Владивостоке основной день работы Восточного экономического форума. Главным событием станет пленарное заседание с участием Владимира Путина.

Ранее в Кремле сообщили, что президент в первую очередь будет говорить о Дальнем Востоке, потенциале этого региона, а также о динамично развивающейся Юго-Восточной Азии в целом. И сегодня же Путин примет участие в церемонии подписания деловых документов, связанных с крупными инвестициями в регионе, в том числе иностранными.

Также глава государства в режиме видеоконференции поучаствует в церемонии открытия логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров во Владивостоке, передает Радио Маяк.

Теги: Дальний Восток кэшбэк Путин

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