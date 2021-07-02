Я нашел ошибку
Главные новости:
Им будет предоставлена такая возможность по месту отдыха.
Приехавшие на курорты Кубани без прививки с 1 августа смогут привиться на месте в течение трех дней
«Работы нужно провести с уважением к святыне».
Дмитрий Азаров назвал условия создания паломнического центра в Самарской области
Жители и гости Самары смогут увидеть в масштабном формате художественные фотографии, выполненные в различных жанрах.
На склоне у площади Славы работает цифровая выставка фотографий «Всё, что является частью вселенной»
Сейчас главная задача – качественно выполнить работы текущего года.
В Жигулёвске Дмитрий Азаров провёл совещание, посвящённое качеству благоустройства общественных пространств
Лукашенко сообщил, что из этой страны в республику поступает большое количество оружия.
Президент Белоруссии поручил полностью перекрыть границу с Украиной
Также в результате ДТП пострадали четыре человека, они госпитализированы. 
В Башкирии, попавший в ДТП автомобиль "Лада Ларгус" перевернулся и загорелся, погибли 6 человек
Реализация проектов благоустройства проводится при активном участии жителей на всех этапах – от подачи заявки до завершения работ.
В Ленинском районе Самары благоустроят 8 дворов
Осенью на Аллее трудовой славы будет установлен памятный знак, символизирующий трудовую доблесть Самары-Куйбышева.
Архитекторы продолжают работу по визуальному воплощению стелы «Город трудовой доблести» и пространства возле нее
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.62
0.71
EUR 87.07
0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают к участию в фестивале скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Приехавшие на курорты Кубани без прививки с 1 августа смогут привиться на месте в течение трех дней

2 июля 2021 22:14
152
Им будет предоставлена такая возможность по месту отдыха.

Россияне, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, с августа смогут приехать на курорты Краснодарского края с возможностью привиться на месте в течение трех дней. Имеющим медицинский отвод достаточно будет предъявить результаты теста, заявила в пятницу журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

"Мы договорились о том, что постановление главы Краснодарского края будет скорректировано, и начиная с 1 августа наши граждане могут приезжать на территорию Краснодарского края, имея при себе сертификат провакцинированного, в случае если есть отвод от вакцинации - ПЦР-тест, действительный 72 часа. Те граждане, которые не вакцинированы, - властями Краснодарского края им будет предоставлена такая возможность по месту отдыха, они смогут вакцинироваться в течение трех дней с момент прибытия на территорию Краснодарского края", - сказала она.

 

Фото:    Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Теги: вакцинация Кубань курорты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Елена Стребкова рассказала о темпах вакцинации.
01 июля 2021, 20:56
Главный инфекционист региона: «Только 0, 17% полностью привитых жителей заболели COVID-19 и переболели в более легкой форме»
Елена Стребкова рассказала о темпах вакцинации. Здравоохранение
1171
Владимир Путин выступает против обязательной вакцинации
01 июля 2021, 10:54
Владимир Путин выступает против обязательной вакцинации
Но руководители регионов имеют право исходя из санитарной обстановки проводить обязательную прививочную кампанию Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
315
Президент сообщил, что его дочь тоже привилась этой вакциной.
30 июня 2021, 21:17
Владимир Путин рассказал, что привился от коронавируса вакциной "Спутник V"
Президент сообщил, что его дочь тоже привилась этой вакциной. Политика
647
В центре внимания
Сейчас главная задача – качественно выполнить работы текущего года.
2 июля 2021  20:17
В Жигулёвске Дмитрий Азаров провёл совещание, посвящённое качеству благоустройства общественных пространств
460
Он поставил задачу сохранить историко-культурную самобытность села, природные ландшафты и наполнить новой энергией, чтобы привлекать как можно больше туристов.
2 июля 2021  15:51
Дмитрий Азаров провёл совещание по развитию туризма в Ширяево
272
В Самарской области за сутки на 2 июля выявлены 197 заболевших коронавирусом
2 июля 2021  13:50
В Самарской области за сутки на 2 июля выявлены 197 заболевших коронавирусом
319
Скорому пригородному поезду
2 июля 2021  13:34
Скорому пригородному поезду "Ласточка" назначены новые остановки
300
В Самарской области стартовала уборочная
2 июля 2021  11:49
В Самарской области стартовала уборочная
284
Весь список