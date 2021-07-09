Отели и гостиницы на Кубани будут принимать туристов, готовых привиться по прибытии в регион

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Отели и гостиницы Краснодарского края будут с 1 августа принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом, но при условии, что отдыхающие пройдут вакцинацию в регионе в течение трех дней после заселения. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба региона, передает ТАСС.

"Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой приняли решение: с 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения", - написал он в своем Telegram-канале.

Кондратьев уточнил, что последние две недели в регионе фиксируется рост заболеваемости. Так, по его словам, 5 июля подтвердились 214 новых случаев, что является максимумом за все время с начала пандемии. "В условиях ухудшения эпидобстановки на первый план выходит вакцинация. Тем более, что в крае продолжается курортный сезон", - отметил глава региона.

В регионе режим повышенной готовности был продлен до 1 октября. С 1 июля гостиницы и отели Кубани заселяют гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации от коронавируса. В соответствии с предыдущей редакцией постановления губернатора, с 1 августа гостиницам и отелям было предписано размещать только вакцинированных туристов. Тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три календарных дня до предъявления. ПЦР-тесты в гостиницах и отелях на Кубани не будут требовать у детей в возрасте до 14 лет.

Также гостиницы и отели Кубани могут заселять гостей, имеющих медицинский документ о перенесенном COVID-19 или сертификат из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, но при условии, что с момента выздоровления и до заселения прошло не более полугода, для данной категории граждан ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуются.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС