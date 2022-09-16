Предприниматели региона получат гранты на поддержку проектов в сфере туризма

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Правительство региона расширяет список мер поддержки внутреннего туризма. Это следует из Постановления Правительства о внесении изменений в государственную региональную программу по развитию туристического кластера, которое подписал 15 сентября 2022 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В частности, уже в этом году индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут получить из областного бюджета гранты в форме субсидий на реализацию проектов в сфере туризма. Приоритетными направлениями грантовой поддержки, как следует из текста документа, станут инициативы по созданию модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов), обустройство туристической инфраструктуры, разработка новых туристических маршрутов и приобретение специализированного оборудования – все, что способствует комфортному и безопасному пребыванию туристов на территории Самарской области. Норма предусматривает и возмещение части затрат инвесторам в результате реализации ими указанных инвестиционных проектов.



Предоставление грантов на поддержку туристических инициатив предусмотрено и в будущем году. Кроме того, в 2023-м программа будет дополнена мероприятиями по поддержке событийного туризма и проектированию туристического кода центра города. Самарская область выиграла соответствующие конкурсы, основные средства на реализацию этих мероприятий поступят из федерального бюджета. Это также нашло отражение в новой редакции программы.

Развитию туристического потенциала региона уделяет особое внимание Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона неоднократно подчеркивал, что отрасль туризма может стать настоящим драйвером развития экономики региона, а для того, чтобы не только привлечь туристов в Самарский регион, но и сделать так, чтобы они сюда возвращались, необходимо разработать грамотную стратегию, модернизировать туристический кластер. В 2020 году в регионе начала действовать программа развития туризма до 2025 года. Первые результаты очевидны: в Самарской области значительно увеличилось количество организаций, представляющих туристические услуги и возможности для размещения и отдыха, местные агентства активно разрабатывают и предлагают новые интересные маршруты, обустраиваются точки притяжения туристов.



Исследования, проведенные на основе «больших данных», показали, что за период с января по июль 2022 туристский поток в Самарскую область составил 1 520 000 человек, что на 90,4% выше аналогичного периода 2021 года, а расходы туристов в регионе за тот же период превысили 9,4 млрд рублей, что на 108,9% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

«Число туристов, посетивших Самарскую область, с января по июль 2022 года, в 2,2 раза превысило аналогичный показатель «доковидного» 2019 года. Это говорит о том, что меры, которые мы принимаем, достаточно эффективны. Вместе с тем, туристический потенциал региона далеко не исчерпан. Нам предстоит сделать очень и очень многое, чтобы туристам в Самарской области было еще комфортнее и интереснее, а туристическая отрасль заняла достойное место в экономике», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Фото: департамент информационной политики СО