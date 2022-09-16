Я нашел ошибку
Главные новости:
Им стал Виталий Салманидин, ранее занимавший должность заместителя главного врача Красноярской центральной районной больницы.
Назначен новый главный врач Кошкинской ЦРБ
С огнем боролись 280 пожарных расчетов.
В Китае горит 200-метровый небоскреб крупнейшего провайдера China Telecom
В связи с техническим перевооружением теплотрассы.
В Самаре по Московскому шоссе меняется схема движения транспорта
Следующий матч команда проведёт в гостях против "Урала".
Молодежка "Крыльев Советов" уступила "Мастер-Сатурну" - 2:3
ООО «Самараавтожгут» - единственное предприятие в Самарской области, обеспечивающее массовое рациональное трудоустройство инвалидов.
«Самараавтожгут» отметил 75-летний юбилей
Он пройдёт в воскресенье, 18 сентября, с 11.00 до 18.00. 
В Загородном парке состоится фестиваль «Здоровье. Самара. 2022» 
По легенде учений произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса.
В Сызрани прошло учение по организации аварийно-спасательных работ при ДТП
789 человек заболели за сутки в Самаре.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.67
-0.11
EUR 59.62
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ребята из Самарской области принимают участие в фестивале ПФО «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
В Тольяттинском медицинском колледже прошёл день донора
Завтра в губернии пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации – 2022»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Предприниматели региона получат гранты на поддержку проектов в сфере туризма

16 сентября 2022 17:36
167
Правительство региона расширяет список мер поддержки внутреннего туризма.

Правительство региона расширяет список мер поддержки внутреннего туризма. Это следует из Постановления Правительства о внесении изменений в государственную региональную программу по развитию туристического кластера, которое подписал 15 сентября 2022 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В частности, уже в этом году индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут получить из областного бюджета гранты в форме субсидий на реализацию проектов в сфере туризма. Приоритетными направлениями грантовой поддержки, как следует из текста документа, станут инициативы по созданию модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов), обустройство туристической инфраструктуры, разработка новых туристических маршрутов и приобретение специализированного оборудования – все, что способствует комфортному и безопасному пребыванию туристов на территории Самарской области. Норма предусматривает и возмещение части затрат инвесторам в результате реализации ими указанных инвестиционных проектов.

Предоставление грантов на поддержку туристических инициатив предусмотрено и в будущем году. Кроме того, в 2023-м программа будет дополнена мероприятиями по поддержке событийного туризма и проектированию туристического кода центра города. Самарская область выиграла соответствующие конкурсы, основные средства на реализацию этих мероприятий поступят из федерального бюджета. Это также нашло отражение в новой редакции программы.
Развитию туристического потенциала региона уделяет особое внимание Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона неоднократно подчеркивал, что отрасль туризма может стать настоящим драйвером развития экономики региона, а для того, чтобы не только привлечь туристов в Самарский регион, но и сделать так, чтобы они сюда возвращались, необходимо разработать грамотную стратегию, модернизировать туристический кластер. В 2020 году в регионе начала действовать программа развития туризма до 2025 года. Первые результаты очевидны: в Самарской области значительно увеличилось количество организаций, представляющих туристические услуги и возможности для размещения и отдыха, местные агентства активно разрабатывают и предлагают новые интересные маршруты, обустраиваются точки притяжения туристов.

Исследования, проведенные на основе «больших данных», показали, что за период с января по июль 2022 туристский поток в Самарскую область составил 1 520 000 человек, что на 90,4% выше аналогичного периода 2021 года, а расходы туристов в регионе за тот же период превысили 9,4 млрд рублей, что на 108,9% больше показателей аналогичного периода прошлого года.
«Число туристов, посетивших Самарскую область, с января по июль 2022 года, в 2,2 раза превысило аналогичный показатель «доковидного» 2019 года. Это говорит о том, что меры, которые мы принимаем, достаточно эффективны. Вместе с тем, туристический потенциал региона далеко не исчерпан. Нам предстоит сделать очень и очень многое, чтобы туристам в Самарской области было еще комфортнее и интереснее, а туристическая отрасль заняла достойное место в экономике», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Законопроект позволит социально-незащищенным людям, у которых это единственное жилье, получить компенсацию не только по рыночной стоимости, но и дополнительную выплату.
16 сентября 2022  14:35
Губдума одобрила разработанный по поручению Дмитрия Азарова закон, защищающий самарцев, попавших под расселение из-за строительства метро
847
В Самаре на время ремонта улицы Ново-Садовой изменят организацию транспортного движения
16 сентября 2022  13:19
В Самаре на время ремонта улицы Ново-Садовой изменят организацию транспортного движения
350
Дмитрий Азаров обсудил с депутатами губернской думы поправки в бюджет
16 сентября 2022  12:59
Дмитрий Азаров обсудил с депутатами губернской думы поправки в бюджет
233
В Самарской области отремонтируют подъездные дороги к 50 сельским поселениям
16 сентября 2022  10:48
В Самарской области отремонтируют подъездные дороги к 50 сельским поселениям
219
Самарцев приглашают на ярмарку
16 сентября 2022  10:01
Самарцев приглашают на ярмарку
238
Весь список