Пожары в Турции: как изменились цены и спрос на билеты

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По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, несмотря на пожары в Турции, спрос на авиабилеты по популярным турецким направлениям остается стабильным. Направления Москва — Анталья и Москва — Стамбул за последние семь дней входили в топ-10 зарубежных направлений, куда ищут билеты на сайте Туту.ру. На неделе с 26 июля по 1 августа билеты из России в Турцию искали всего на 2% реже, чем на неделе с 19 по 25 июля.

Средний чек по билетам, оформленным в Анталью на неделе с 26 июля по 1 августа, составил 23 876 рублей туда-обратно. По сравнению с предыдущей неделей он вырос на 6%.

Средний чек за перелёт в Бодрум на прошлой неделе был на 15% ниже, чем с 19 по 25 июля, но в сравнении с 12-18 июля средний чек мало изменился и находится на уровне 24-25 тыс. рублей туда-обратно.

Средний чек за перелёт в Стамбул по билетам, оформленным с 26 июля по 1 августа, составил 21716 рублей — это сопоставимо со средним чеком на неделе с 12 по 18 июля и на 10% больше, чем на неделе с 19 по 25 июля.