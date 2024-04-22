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Пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова приглашает самарцев

22 апреля 2024 09:31
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Пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова приглашает самарцев

28 апреля (воскресенье) в 14.00 состоится первая в этом сезоне пешеходная экскурсия музея «Самарские страницы Эльдара Рязанова» (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

На экскурсии посетители откроют много интересных фактов о жизни нашего земляка и великого кинорежиссера: о связи Эльдара Рязанова с городом, о причине, по которой семья Рязанова переехала в Самару, о его самарских родственниках, а также о том, как Волга повлияла на судьбу режиссера. Кроме того, это возможность узнать историю города.

Место сбора – ул. Фрунзе, 120. Стоимость участия – 350 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cvKqbV

Теги: Мероприятия

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