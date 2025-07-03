Объявлен конкурс на предоставление грантов в туристической отрасли

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Министерство туризма Самарской области сообщает о проведении конкурсного отбора получателей грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией в 2025 году проектов в сфере туризма на территории Самарской области.

Проведение конкурса осуществляется в рамках мероприятия национального проекта «Туризм и гостеприимство» и государственной программы «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2015 – 2025 годы.

«Поддержка бизнеса в сфере туризма является одним из главных направлений нашего министерства. Участие в конкурсе на получение грантов стимулирует инвесторов вкладывать средства в инфраструктурные проекты, создавать новые маршруты и улучшать условия пребывания на объектах. Уверены, что реализация лучших проектов позволит повысить привлекательность Самарской области для жителей и гостей региона и обеспечить дальнейшее экономическое развитие региона», – рассказала министр туризма Самарской области Матвеева Екатерина.

Реализация проектов в рамках конкурса направлена на:

- создание и (или) развитие пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов, включая оборудование для обустройства спортивных и детских площадок, спортивное оборудование, оборудование для создания условий для приема и обслуживания туристов с ограниченными физическими возможностями;

- создание и (или) развитие национальных туристических маршрутов, включая приобретение оборудования для адаптации туристских ресурсов к потребностям лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- развитие инфраструктуры туризма, включая приобретение и монтаж оборудования для создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья в гостиницах.

Участие в конкурсе смогут принять юридические лица и индивидуальные предприниматели при соблюдении установленных требований и критериев.

К основным критериям конкурсного отбора относятся уровень софинансирования со стороны участника не менее 50 % от суммы запрашиваемого гранта, наличие материально-технической базы для реализации проекта.

Со сроками проведения конкурса, критериями и условиями участия можно ознакомиться на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки по ссылке.