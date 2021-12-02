Норвегия открыла границы для российских туристов

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Россияне снова могут приезжать в Норвегию с туристическими целями, сообщает АТОР.

"До поездки все путешественники старше 16 лет обязаны зарегистрироваться. Российские вакцины от COVID-19 в стране не признаны, поэтому россиянам, привитым отечественными препаратами, по прибытию придется проходить карантин и дополнительное тестирование", — рассказала директор Совета по туризму Норвегии в России Ольга Филиппенко.

Регистрационную анкету на сайте entrynorway.no предварительно заполняют все туристы, вне зависимости от их прививочного статуса.

Для въезда в Норвегию взрослым понадобится результат ПЦР-теста не старше 24 часов. Еще одно экспресс-тестирование предстоит пройти в течение суток после прибытия, передает РИА Новости.