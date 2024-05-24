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Названы страны с самыми доступными ценами на отели

24 мая 2024 10:28
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Названы страны с самыми доступными ценами на отели

Самым бюджетным направлением для бронирования отелей за границей во II квартале 2024 года стали Филиппины. Средняя цена за ночь в гостинице составляет 4920 рублей, следует из данных сервиса «Яндекс Путешествия», с которыми ознакомились «Известия» 24 мая.

Также лидерами среди стран дальнего зарубежья по доступным ценам на отели стали Италия (средняя цена за ночь — 5350 рублей), Мексика (6150 рублей) и Вьетнам (6900 рублей).

При этом по сравнению с I кварталом этого года в настоящее время забронировать отель по более выгодной цене можно в Италии, где стоимость снизилась на 62%, в ОАЭ (–59%, до 7600 рублей за ночь), Японии (–43%, 7400 рублей), Болгарии (–23%, 7600 рублей) и Индии (–28%, 8400 рублей).

В то же время самым доступным направлением среди стран ближнего зарубежья стал Кыргызстан (средняя цена за ночь в отеле — 8100 рублей). В прошлом квартале этого года самым выгодным направлением для отдыха была Абхазия (4700 рублей за ночь).

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