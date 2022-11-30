Названы дешевые направления для поездок из Самары на поезде в декабре

71

Эксперты Яндекс Путешествий проанализировали стоимость железнодорожных билетов по популярным в декабре маршрутам и выяснили самые бюджетные из них для путешествий по стране из Самары и других городов России.

Из Самары дешевле всего будет уехать в Сызрань (432 рубля), Пензу (699 рублей), Оренбург (747 рублей), Саратов (898 рублей) и в Уфу (973 рубля).

Для сравнения, из Москвы на поезде можно уехать в пять городов других регионов меньше, чем за 1 000 рублей. Самыми недорогими для коротких путешествий оказались Калуга (633 рубля), Тула (822 рубля), Рязань (850 рублей), Вязьма (869 рублей) и Ярославль (950 рублей).

Популярные туристические направления будут стоить дороже. Так, поездка из Самары в Москву стоит 1 331 рубль, в Санкт-Петербург — 2 138 рублей, а в Сочи (2 197 рублей).

До этого Яндекс Путешествия уже проанализировали стоимость авиаперелетов в декабре 2022. По России из Москвы будет дешевле всего слетать в Псков (3 966 рублей), Санкт-Петербург (5 036 рублей) и Самару (5 866 рублей). А среди стран ближнего зарубежья самыми бюджетными для авиаперелетов из Москвы в обе стороны оказались Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия.

*Цены билетов на поезда указаны в одну на одного пассажира и актуальны на 30 ноября 2022 года.