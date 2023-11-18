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Нацпроект по туризму будет продлен после 2024 года

18 ноября 2023 09:55
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Нацпроект по туризму будет продлен после 2024 года

Развитие туризма – это реальный приоритет, заверил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, нацпроект по туризму будет продлен после 2024 года. Министерство объявило новые отборы и конкурсы для участников нацпроекта, включая малый и средний бизнес. Параметры финансирования пока не определены, пояснил министр, но поддержка президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина есть.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что поставлена задача для нацпроекта по туризму добиться максимальной синергии с другими программами. Сейчас важно заложить базу для дальнейшего роста, заявил Решетников, проведя селекторное совещание по готовности регионов России к зимнему туристическому сезону из Кировска Мурманской области.

Министр пояснил, что спрос на внутренний туризм не удовлетворен. Это видно по росту цен на ряде российских курортов. Решетников добавил, что важно развивать и увеличивать число предложения, чтобы избежать подобной ситуации в будущем. Российские курорты к зимнему сезону готовы, хотя многое зависит от погоды, добавил глава Минэкономразвития. Особое внимание, по его словам, уделяется вопросам безопасности не только на горных курортах, но и во время массовых мероприятий во время новогодних праздников, пишет Смотрим.

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