«Маламут Ленд» теперь это не только экопарк, но и парк-отель

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В рамках грантовой поддержки национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в экопарке «Маламут Ленд» появился новый номерной фонд.

В конце прошлой недели состоялся пресс-тур, организованный министерством туризма Самарской области, для представителей средств массовой информации и блогеров в рамках открытия парк-отеля «Маламут Ленд». Новый номерной фонд (12 номеров) – дома и круглогодичные сафари-тенты – был возведен в рамках грантовой поддержки национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Строительство новых средств размещения стратегически важное направление для развития туристической инфраструктуры региона, привлечения новых потоков туристов, а также для создания комфортных условий для отдыха жителей Самарской области. Реализация этих задач предусмотрена региональной программой социально-экономического развития. «Важно повышать узнаваемость региона на туристической карте страны. Наш регион должен стать местом притяжения для отдыха всех россиян - нам есть что показать», – отмечал губернатор Вячеслав Федорищев.

В рамках пресс-тура директор экопарка «Маламут Ленд» Нина Туринцева познакомила участников с инфраструктурой экопарка, провела экскурсию по новому номерному фонду. Участники также познакомились с анимационными программами и вариантами досуга и отдыха, рассчитанными на любой возраст и потребности. Питомник ездовых собак пород «Хаски» и «Маламут», контактная ферма «Деревенька», веревочные парки, горка с всесезонным покрытием, детский комплекс, кафе «Север» и «Палуба», летний аквапарк – это все часть единого комплекса.

Строительство модульных домов было поддержано министерством туризма Самарской области в рамках конкурса грантовой поддержки общественных и предпринимательских инициатив по направлению «Осуществление поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие инфраструктуры туризма на территории Самарской области в 2023 году».

Напомним, в поддержку зимних путешествий по стране АНО «Национальные приоритеты» и Минэкономразвития России запустили коммуникационную кампанию. Более 200 сценариев и идей поездок по стране в зимний сезон собрано на портале Путешествуем.рф нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Изучить всю коллекцию российских зим и выбрать свою можно на национальном туристическом портале Путешествуем.рф.

Фото: Министерство туризма Самарской области