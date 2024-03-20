LADA Vesta – автомобиль для путешествий на любых скоростях и дорогах с разным покрытием

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На 30-ой Международной выставке туризма и гостеприимства MITT на стенде Самарской области представлен яркий флагман модельного ряда LADA – Vesta. Гости выставки могут познакомиться с моделью, созданной для автомобильных путешествий по России.

Внедорожный, спортивный, контрастный – вот фирменный стиль LADA Vesta SW Cross. Развитый рельеф бамперов создает современный и динамичный образ автомобиля, а новая светодиодная оптика делает его еще более ярким.

Оптимально подобранное сочетание надежного и экономичного двигателя с трансмиссией определяет, насколько комфортной будет ваша поездка при любых скоростях и на дорогах с самым разным покрытием.

Данная модель – отличный спутник для развивающейся индустрии автопутешествий по России. На выставке любой желающий может внимательно осмотреть автомобиль и даже присесть в салон кроссовера.

Внешнее оформление машины выполнено в фирменном стиле национального туристического маршрута «Жигулевские выходные», по которому можно отправиться на этом автомобиле, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

Фото предоставлено пресс-службой министерства туризма СО