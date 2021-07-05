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Кипр признаёт российские сертификаты о вакцинации, сделавшим прививку россиянам не придется сдавать тест на коронавирус по прибытии на остров. Об этом сообщил РИА Новости министр туризма Кипра Саввас Пердиос.

С 28 июня возобновилось регулярное авиасообщение между Россией и Кипром, что позволило начать поездки на остров организованных туристов.

Для того, чтобы кто-то въехал на Кипр из России, он должен иметь два теста на коронавирус, потому что Россия до сих пор находится в "красной категории" стран.

Это значит, что один тест ПЦР должен быть сделан за 72 часа до приезда на Кипр, и второй тест уже на Кипре, он стоит около 30 евро. Министр также отметил, что Кипр – это безопасное направление для отдыха. На Кипре dакцинированы 65% населения.