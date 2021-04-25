Греция отменила обязательный карантин для въезжающих в страну россиян

110

Греция отменила обязательный карантин для въезжающих в страну граждан России при наличии у них отрицательного теста ПЦР и сертификата о вакцинации.

Министерское решение опубликовано в официальной правительственной газете. При этом въезжать россиянам теперь разрешено через девять аэропортов, а не через три, как раньше.

Пока Греция готова принимать не больше 4 тысяч граждан России в неделю – в сентябре прошлого года ограничение предусматривало въезд максимум 500-сот. С середины мая Греция, по предварительным данным, намерена принимать всех россиян, передает Радио Маяк.