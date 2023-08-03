Этим летом туристов в Крым приедет почти на 35-40% меньше туристов

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Этим летом туристов в Крым приедет почти на 35-40 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет РИА Новости.

"Крым попал в пятерку (самых популярных этим летом российских регионов – ред.), но, по предварительным подсчетам, итоги сезона – чуть более трех миллионов человек, это где-то в два раза, наверное, меньше, точно процентов на 35-40 меньше, чем летом 2022 года", - сказала журналистам Ломидзе в ходе пресс-конференции, посвященной предварительным итогам сезона.

По ее словам, ситуация с турпотоком серьезно не изменится и к концу лета, "причины ясны, объяснять их не нужно".

При этом, в числе популярных летних направлений Ломидзе назвала Краснодарский край, Москву, Санкт-Петербург и Кавказские Минеральные воды.

По мнению председателя крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея, обеспечить стабильный приток туристов в Крым в условиях прерванного авиасообщения поможет введение плоского тарифа на железнодорожные билеты.