Экскурсионный туризм становится популярнее курортного в России

Эксперты Циан.Аналитики выяснили, как изменилась структура спроса между разными типами локаций, ставки и объем предложения на рынке посуточной аренды летом 2023 г.
- Спрос на рынке посуточной аренды на 10-15% выше, чем годом ранее. Активно растет интерес не только к курортным направлениям, но и к познавательному туризму выходного дня.
- На 5 самых популярных туристических направлений (Москва, Санкт-Петербург, другие миллионники, Краснодарский край и Крым) приходится 80% всего спроса. Наравне с морскими курортами, популярен и экскурсионный туризм.
- Относительно прошлого года в структуре спроса заметно выросла доля Санкт-Петербурга (с 21% до 24%), несколько увеличились доли таких направлений как Дагестан, Карелия, Кавказские Минеральные воды и Приэльбрусье, города побережья Калининградской области. Заметно снижение доли курортов Крыма.
- Самые высокие ставки посуточной аренды на побережье Калининградской области, в курортах Краснодарского края, а также в Санкт-Петербурге. Наиболее бюджетно можно снять жилье на Алтае и Байкале.
- Ставки посуточной аренды летом 2023 г. в среднем на 12% выше, чем в прошлом году. Наибольший рост зафиксирован в городах Алтая (+27%). Из-за логистических сложностей несколько снизились ставки в Крыму (-2,2%).
- Объем предложения на рынке посуточной аренды летом 2023 г. на 22% больше, чем годом ранее. Выбор увеличился в большинстве локаций. Больше всего квартир посуточно доступно в Санкт-Петербурге, Москве и других миллионниках, а также курортах Краснодарского края и Крыма.