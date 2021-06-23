Два села Самарской области – Ширяево и Смолькино – вошли в Ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России»

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20 и 21 июня 2021 года состоялись сразу две церемонии вступления населенных пунктов Самарской области в Ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России». Торжественные открытия знаков, подтверждающих вступление в Ассоциацию, состоялись в селе Ширяево городского округа Жигулевск и селе Смолькино муниципального района Сызранский Самарской области. Кроме того были подписаны соглашения об использовании бренда «Ассоциация самых красивых деревень и городков России». Важные вехи в жизни сел проходили в атмосфере праздника: состоялись выступление творческих коллективов, были организованы выставки и мастер-классы.

В майском Послании Губернатора Самарской области депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона Дмитрий Азаров особо выделил тему развития туризма на территории Самарской области, подчеркнув необходимость создания и развития в регионе новых кластеров, в которые входит вся сфера услуг и туризм. «Село Ширяево может и должно стать центром притяжения для туристов со всей России», – подчеркнул Глава региона.

Вступление сел Ширяево и Смолькино в Ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России», объединяющую малые, не столичные мегаполисы, но уникальные места России – серьезный стимул для дальнейшей работы по развитию туристической привлекательности Самарского края.

«Мы шли к этому долгое время и получили высокий статус на ближайшие 5 лет, который будет необходимо сохранить, подтвердить и развить. На сегодняшний момент статус самых красивых деревень и городков имеют 25 населенных пунктов нашей страны, два из которых располагаются в Самарской области. Получение данного статуса даст дополнительный импульс для развития и продвижения наших сел, в том числе в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», – рассказал заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Ассоциация «Самые красивые деревни и городки России» объединяет сельские населенные пункты, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием, в целях содействия сохранению и лучшему задействованию этого наследия, развитию сельского туризма, вовлечению сельских жителей в процессы саморазвития и повышению привлекательности сельских территорий.