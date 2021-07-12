В Ширяево прошел 2-й эко-арт фестиваль «Чистый Репин»

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10 июля на территории филиала Самарского областного художественного музея — историко-музейного комплекса в селе Ширяево — состоялся 2-й эко-арт фестиваль «Чистый Репин».

В этом году главными темами фестиваля под открытым небом стали осознанное потребление и экологичный образ жизни. В ходе специального лектория гости узнали о том, какие проблемы, связанные с охраной окружающей среды они могли бы решить самостоятельно и для каких понадобится создавать общественные объединения. На лекции, посвященной взаимосвязи искусства и острых процессов в окружающей среде, они познакомились с творчеством ряда выдающихся представителей эко-арта.

Посетив арт-лабораторию «ЗаЗЕМЛЕНИЕ», участники фестиваля обзавелись полезными навыками, позволяющими дать второй шанс старым и, казалось бы, ненужным вещам, и сделали своими руками сувениры на мастер-классе «ЭкоШтучки». На творческом занятии «ГофроЗвери» все желающие погрузились в удивительный мир живой природы и создали из гофрокартона очаровательную компанию любимых животных, обитающих на территории Самарской Луки. На интерактивной игре «ПереРаботка» гости фестиваля приобрели навыки сбора и сортировки мусора с учётом его происхождения и пригодности к переработке или вторичному использованию.

Украшением «Чистого Репина» стал социальный проект фотографа из Санкт-Петербурга Ирины Яковлевой «LE SOUFFLE» (Дыхание), для участия в котором она привлекла известных артистов петербургской и московской балетной сцены, запечатлев их на фоне мусорных полигонов, несанкционированных свалок, сортировочных пунктов мусора. Ирина провела творческий мастер-класс с участием премьеров Самарского академического театра оперы и балета Елизаветы Чепрасовой и Дмитрия Дьячкова, в ходе которого слушатели узнали об особенностях постановочной фотографии с хореографическим сюжетом, о взаимодействии фотографа с балетными артистами, особых источниках вдохновения и многом другом.

Музыкальную программу для гостей фестиваля подготовил «Волга-Фолк бэнд» — талантливый коллектив самарских музыкантов — лауреатов всероссийских и международных конкурсов, представителей ведущих отечественных школ исполнительского искусства под управлением лауреата всероссийских и международных конкурсов, виртуоза-балалаечника Дмитрия Буцыкова. На фестивальной сцене также выступила солист Самарской государственной филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов Надежда Сорокина.

Организаторы фестиваля надеются, что эко-арт фестиваль «Чистый Репин» станет традиционным событием лета и поможет привлечь еще больше внимания к насущным проблемам экологии и ответственности перед миром, в котором мы живем.

Фото: минкульт СО