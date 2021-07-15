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Самарцев приглашают в Ширяево, где состоится музыкальный вечер «Сладкодушные утешения»

15 июля 2021 15:39
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17 июля, в день дарения подарков, Самарский областной художественный музей приглашает вас побывать на одном из самых чарующих и романтических концертов этого лета!

17 июля, в день дарения подарков, Самарский областной художественный музей приглашает вас побывать на одном из самых чарующих и романтических концертов этого лета! В объятиях величественных Жигулёвских гор, в компании увлечённых искусством гостей вы погрузитесь в великолепную музыку, пронизанную любовью, теплом и нежностью.

В историко-музейном комплексе Ширяево состоится музыкальный вечер Ансамбля старинной музыки «Altera Musica». Антонина Кабо (меццо-сопрано), Вачаган Мосоян (баритон), Максим Пешков (гитара) и Ольга Островская (клавесин) исполнят цикл композиций в стиле русского сентиментализма под общим названием «Сладкодушные утешения».

«Эта музыка имеет свой неповторимый аромат: она пахнет отцветающей черемухой, щелканьем соловья в сиреневой чаще, пожелтевшими страницами старинного романа, и розовой пенкой первого в этом году клубничного варенья…»

Побалуйте себя и сделайте подарок своим близким!

Стоимость (с посещением музейной экспозиции) – 300 рублей, льготный билет (студенты, школьники, пенсионеры, инвалиды) – 200 руб.

17 июля (суббота) 16:00, Историко-музейный комплекс Ширяево, ул. Советская, 14

Для жителей и гостей города Самара предусмотрен трансфер. Стоимость, в которую входит проезд на комфортабельном автобусе (Самара-Ширяево-Самара) и билет на концерт – 1000 рублей.     

Отправление в 11:00 от гостиницы «Бристоль-Жигули».

Контактный телефон 8 917 952 17 27 (Татьяна Викторовна).

Количество пассажирских мест ограничено, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Теги: музыкальный вечер Ширяево

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