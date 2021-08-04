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В музейный комплекс села Ширяево приглашают на фестиваль «Репин навсегда»

4 августа 2021 16:46
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Ежегодный праздник объединяет самые разные виды искусства – театр, музыку, скульптуру и, конечно же, живопись.

5 августа  Самарский областной художественный музей приглашает на традиционный праздник искусств «Репин навсегда», который состоится в день рождения великого русского живописца Ильи Ефимовича Репина в музейном комплексе села Ширяево.

Празднование дня рождения Репина является одним из центральных событий, призванным напомнить о важной странице в культурной истории Самарской губернии – времени жизни и работы в Ширяево великого художника, с которого некогда началась волна паломничества мастеров и любителей живописи в эти прекрасные, почти заповедные места.

Ежегодный праздник объединяет самые разные виды искусства – театр, музыку, скульптуру и, конечно же, живопись. Главный его девиз – это мысль о том, что наследие Репина всегда актуально и является основой, на которой современные артисты взаимодействуют с классическими традициями.

В этом году гостей мероприятия ждет особенно интересная и насыщенная программа, в которую войдут:

— торжественное открытие фестиваля с участием почетных гостей – вице-президента Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини и первого советника отдела по продвижению итальянской культуры, науки, языка и координации консульской сети пресс-службы Посольства Италии Микеле Мисто;

— презентация авторской работы российско-итальянского скульптора Владимира Амадео «Стрекоза», созданной по мотивам картины Ильи Репина;

— выступление музыкантов Волжского русского народного хора;

— постановка «Репин: дней связующая нить» театра «Самарская площадь»;

— разнообразные увлекательные мастер-классы, где все желающие смогут научиться создавать этнические куклы, расписывать гипсовые рельефы, изготавливать анималистические  сувениры из бумаги и даже освоить азы ксилографии.

Также во время праздника у гостей историко-музейного комплекса будет возможность посетить выставку известного самарского живописца Александра Баканова «Великие традиции. Далекие и близкие», приуроченную к 150-летию пребывания Репина в Ширяево.

Гостей ждет незабываемый калейдоскоп красок, звуков, ароматов и впечатлений от Ширяево, которое с этого года официально вошло в Ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России», сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

Теги: «Репин навсегда» фестиваль Ширяево

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