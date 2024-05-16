Доля отказов россиянам в шенгенской визе за 5 лет выросла в 13 раз

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские научные разработки возьмут на вооружение в федеральном Минздраве.
Дмитрий Азаров представил Михаилу Мурашко новые разработки Самарской области в медицине
В связи с проведением спортивного мероприятия «VIII Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона об открытых вакансиях в ряде подразделений компании.
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает на работу в Самаре и Тольятти
В Самаре с 17 по 19 мая 2024 года пройдет Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя», посвящённый событиям русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
«Самарское Знамя»: научно-практическая конференция с возможностью онлайн-просмотра, фестиваль и более 50 интерактивных площадок
Чтобы не допустить ухудшения санитарного и лесопатологического состояния лесного фонда губернии.
В Самарской области обрабатывают леса от непарного шелкопряда
Участие в обсуждении приняли руководители министерств и ведомств, представители администрации города.
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам реновации исторической части Самары
Самарские врачи напоминают о профилактике артериальной гипертонии.
 Артериальное давление чаще повышается у людей, имеющих факторы риска
Новый транспорт помогает оперативно оказывать помощь пациентам поликлиники №3 Самары
Новый транспорт помогает оперативно оказывать помощь пациентам поликлиники №3 Самары
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.26
-0.1
EUR 98.83
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкасском районе пройдет Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село»
Завершился региональный этап общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады "Здоровые дети – здоровая Россия"
В СОУНБ пройдёт творческая встреча с писателем-фантастом Сергеем Юрьевым
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Доля отказов россиянам в шенгенской визе за 5 лет выросла в 13 раз

16 мая 2024 13:23
126
Доля отказов россиянам в шенгенской визе за 5 лет выросла в 13 раз

Доля отказов россиянам в получении шенгенских виз в 2023 году выросла в 13 раз по сравнению с допандемийным 2019 годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, почти каждому пятому россиянину (19,7%) было отказано в выдаче шенгенской визы в текущем году. Это в два раза больше, чем в 2022 году. В сравнении с 2019 годом показатель увеличился более чем в 13 раз.

Ассоциация также отмечает, что количество многократных виз, выданных россиянам в 2023 году, сократилось вдвое по сравнению с допандемийным периодом – до 221 тысячи. При этом общее число выданных в этом году шенгенских виз составило 520 тысяч, что на 30% меньше, чем в 2022 году, пишет Смотрим.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
16 мая 2024  12:51
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
139
Для Самарской области, как и в целом по ПФО, характерна естественная убыль населения. Сказываются «демографические ямы» 1940-х и 1990-хх годов.
15 мая 2024  19:06
Власти рассказали, почему Самара прирастает пригородами
333
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2024  11:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
306
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
14 мая 2024  20:49
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
825
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
14 мая 2024  17:53
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
557
Весь список