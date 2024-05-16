Доля отказов россиянам в шенгенской визе за 5 лет выросла в 13 раз

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Доля отказов россиянам в получении шенгенских виз в 2023 году выросла в 13 раз по сравнению с допандемийным 2019 годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, почти каждому пятому россиянину (19,7%) было отказано в выдаче шенгенской визы в текущем году. Это в два раза больше, чем в 2022 году. В сравнении с 2019 годом показатель увеличился более чем в 13 раз.

Ассоциация также отмечает, что количество многократных виз, выданных россиянам в 2023 году, сократилось вдвое по сравнению с допандемийным периодом – до 221 тысячи. При этом общее число выданных в этом году шенгенских виз составило 520 тысяч, что на 30% меньше, чем в 2022 году, пишет Смотрим.