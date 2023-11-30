Дмитрий Азаров оценил представленные на выставке «Россия» разработки Сбера в сфере туризма

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В четверг, 30 ноября, на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проходит День Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров, который в эти работает в Москве, расскажет посетителям и гостям о достижениях региона за последние годы в ключевых отраслях экономики, представит туристический потенциал губернии.

Перед торжественным открытием Дня Самарской области Дмитрий Азаров познакомился с платформенными решениями, направленными на развитие гостиничной отрасли и туризма, на выставочном павильоне Сбера.

Губернатор подчеркнул, что Сбер – это больше, чем банк. Самарская область является очень ярким примером разновекторного сотрудничества компании с регионом. Напомним, в ноябре 2022-го Дмитрий Азаров и председатель правления Сбера Герман Греф подписали соглашение об открытии «Школы 21» на территории студенческого межвузовского кампуса в Самаре. Это инновационный образовательный проект, который будет готовить востребованных специалистов в области ИТ. Кроме того, в этом году на Петербургском международном экономическом форуме глава региона и руководство компании заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации.

«Сбер является одним из крупнейших работодателей в Самарской области, и мы продолжаем сотрудничество в этом направлении. В Самарской области открываются новые офисы, которые работают на всю страну. И это свидетельствует об инвестиционном климате региона, и, конечно, способствует повышению уровня жизни наших граждан, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Сотрудничество со Сбером в плане развития информационных технологий, современных подходов в различных сферах: организации труда, экологии, телемедицины – дает колоссальный эффект в повышении качества жизни. И многие жители Самарской области уже почувствовали на себе».

Отдельно Дмитрий Азаров отметил сотрудничество в финансовой сфере, что имеет существенное значение для экономики региона и реализации крупнейших проектов в Самарской области, в том числе и инфраструктурных.

Возможность реализации совместных проектов по повышению туристической привлекательности региона Дмитрий Азаров обсудил с председателем Поволжского банка Сбербанка Александром Анащенко.

Компания-партнер Сбера SberDevices презентовала интерактивное решение для отелей «Салют Отель». Продукт предполагает оснащение гостиничных номеров умными устройствами Sber (Телевизорами Sber, ТВ-приставками SberBox, колонками SberBoom), которые обеспечат гостям доступ к онлайн-библиотеке мультимедийных сервисов, упростят навигацию по отелю, предоставят возможность заказывать и оплачивать услуги с помощью виртуального ассистента Салют. Решение разработано специально для гостиничного бизнеса и может адаптироваться под задачи конкретного клиента. Например, на экране телевизора в номере можно транслировать как витрину услуг отеля, так и информация о местных достопримечательностях, а виртуальный ассистент Салют поможет гостям построить персональный туристический маршрут, расскажет о популярных и знаковых местах для посещения и интересных фактах.

Представители компании СберАналитика показали портрет туриста, который приезжает в Самарскую область. Они отметили, что зачастую регион посещают мужчины (56%), а средний возраст туристов составляет 41 год. Больше всего Самарская область привлекает москвичей и жителей Московской области, оренбуржцев, ульяновцев, жителей Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Санкт-Петербурга, Саратовской и Нижегородской области.

Важно отметить, что Самарскую область с января по октябрь посетило 2,7 млн туристов. Это на 27,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Помимо областной столицы, туристы часто посещают Тольятти, Сызрань, Волжский и Ставропольский районы.

Александр Анащенко добавил, что Сбер является надежным партнером Самарской области и находится в тройке регионов-лидеров, где успешно внедряются все самые современные разработки, в том числе в здравоохранении, образовании и других отраслях. «Мы помогаем региону проходить цифровую трансформацию, внедрять технологии искусственного интеллекта в госуправление и социальные сферы, содействуем бизнесу. В последние годы Самарская область активно развивает сферу туризма, и Сбер готов поддерживать регион в этом направлении Решения, представленные сегодня, могут прогнозировать и обрабатывать актуальные запросы туристов и совершенствовать сервис для гостей региона», – отметил председатель Поволжского банка Сбербанка.

Фото: скриншот видео СОВА