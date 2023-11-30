Я нашел ошибку
Главные новости:
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с российскими космонавтами поздравили новую самарскую семью с бракосочетанием на ВДНХ.
Клятва в любви, обмен кольцами и поздравления с МКС: самарская пара поженилась на выставке «Россия»
Губернатор подчеркнул, что Сбер – это больше, чем банк. Самарская область является очень ярким примером разновекторного сотрудничества компании с регионом.
Дмитрий Азаров оценил представленные на выставке «Россия» разработки Сбера в сфере туризма
Модератором дискуссии выступил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
На выставке «Россия» эксперты обсудили вопросы цифровизации здравоохранения
Инклюзивный бал — это совместное мероприятие, в котором люди с ограничениями по здоровью и их сверстники без инвалидности могли бы вместе танцевать.
На выставке-форуме «Россия» в Москве  с успехом представили самарский проект «Инклюзивный бал»
Доходы и расходы бюджета городского округа Самара сформированы только за счет собственных средств.
Бюджет Самары на 2024 год принят в первом чтении
За победу сражались более 100 юношей и девушек со всей Самарской области.
В Самаре состоялись соревнования по самбо, посвященные 100-летию спортивного общества «Динамо»
На выездном заседании общественного совета партийного проекта «Женское Движение Единой России» наградили энтузиастов проекта и запустили новый образовательный трек.
В Самарской области стартовал всероссийский проект «Моя наставница»
Свои достижения в различных сферах демонстрирует Самарская область на своем стенде в павильоне №75.
Губернатор Дмитрий Азаров в День Самарской области на выставке «Россия» рассказал о достижениях региона
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.88
0.27
EUR 97.65
0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Декабрьские мероприятия пройдут в самарском в Музее-галерее «Заварка»
ОДК-Кузнецов стал финалистом «Межрегиональной Квиз-Лиги. Самара»
В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров оценил представленные на выставке «Россия» разработки Сбера в сфере туризма

30 ноября 2023 19:11
73
Губернатор подчеркнул, что Сбер – это больше, чем банк. Самарская область является очень ярким примером разновекторного сотрудничества компании с регионом.

В четверг, 30 ноября, на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проходит День Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров, который в эти работает в Москве, расскажет посетителям и гостям о достижениях региона за последние годы в ключевых отраслях экономики, представит туристический потенциал губернии.

Перед торжественным открытием Дня Самарской области Дмитрий Азаров познакомился с платформенными решениями, направленными на развитие гостиничной отрасли и туризма, на выставочном павильоне Сбера.

Губернатор подчеркнул, что Сбер – это больше, чем банк. Самарская область является очень ярким примером разновекторного сотрудничества компании с регионом. Напомним, в ноябре 2022-го Дмитрий Азаров и председатель правления Сбера Герман Греф подписали соглашение об открытии «Школы 21» на территории студенческого межвузовского кампуса в Самаре. Это инновационный образовательный проект, который будет готовить востребованных специалистов в области ИТ. Кроме того, в этом году на Петербургском международном экономическом форуме глава региона и руководство компании заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации.

«Сбер является одним из крупнейших работодателей в Самарской области, и мы продолжаем сотрудничество в этом направлении. В Самарской области открываются новые офисы, которые работают на всю страну. И это свидетельствует об инвестиционном климате региона, и, конечно, способствует повышению уровня жизни наших граждан, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Сотрудничество со Сбером в плане развития информационных технологий, современных подходов в различных сферах: организации труда, экологии, телемедицины – дает колоссальный эффект в повышении качества жизни. И многие жители Самарской области уже почувствовали на себе».

Отдельно Дмитрий Азаров отметил сотрудничество в финансовой сфере, что имеет существенное значение для экономики региона и реализации крупнейших проектов в Самарской области, в том числе и инфраструктурных.

Возможность реализации совместных проектов по повышению туристической привлекательности региона Дмитрий Азаров обсудил с председателем Поволжского банка Сбербанка Александром Анащенко.

Компания-партнер Сбера SberDevices презентовала интерактивное решение для отелей «Салют Отель». Продукт предполагает оснащение гостиничных номеров умными устройствами Sber (Телевизорами Sber, ТВ-приставками SberBox, колонками SberBoom), которые обеспечат гостям доступ к онлайн-библиотеке мультимедийных сервисов, упростят навигацию по отелю, предоставят возможность заказывать и оплачивать услуги с помощью виртуального ассистента Салют. Решение разработано специально для гостиничного бизнеса и может адаптироваться под задачи конкретного клиента. Например, на экране телевизора в номере можно транслировать как витрину услуг отеля, так и информация о местных достопримечательностях, а виртуальный ассистент Салют поможет гостям построить персональный туристический маршрут, расскажет о популярных и знаковых местах для посещения и интересных фактах.

Представители компании СберАналитика показали портрет туриста, который приезжает в Самарскую область. Они отметили, что зачастую регион посещают мужчины (56%), а средний возраст туристов составляет 41 год. Больше всего Самарская область привлекает москвичей и жителей Московской области, оренбуржцев, ульяновцев, жителей Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Санкт-Петербурга, Саратовской и Нижегородской области.

Важно отметить, что Самарскую область с января по октябрь посетило 2,7 млн туристов. Это на 27,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Помимо областной столицы, туристы часто посещают Тольятти, Сызрань, Волжский и Ставропольский районы.

Александр Анащенко добавил, что Сбер является надежным партнером Самарской области и находится в тройке регионов-лидеров, где успешно внедряются все самые современные разработки, в том числе в здравоохранении, образовании и других отраслях. «Мы помогаем региону проходить цифровую трансформацию, внедрять технологии искусственного интеллекта в госуправление и социальные сферы, содействуем бизнесу. В последние годы Самарская область активно развивает сферу туризма, и Сбер готов поддерживать регион в этом направлении Решения, представленные сегодня, могут прогнозировать и обрабатывать актуальные запросы туристов и совершенствовать сервис для гостей региона», – отметил председатель Поволжского банка Сбербанка.

 

Фото:   скриншот видео СОВА

Теги: Дмитрий Азаров Москва Россия СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Свои достижения в различных сферах демонстрирует Самарская область на своем стенде в павильоне №75.
30 ноября 2023, 17:37
Губернатор Дмитрий Азаров в День Самарской области на выставке «Россия» рассказал о достижениях региона
Свои достижения в различных сферах демонстрирует Самарская область на своем стенде в павильоне №75. Общество
238
Заседание комиссии Госсовета по культуре стало одним из центральных событий на выставке «Россия».
29 ноября 2023, 22:52
Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Культура» на площадке выставки «Россия»
Заседание комиссии Госсовета по культуре стало одним из центральных событий на выставке «Россия». Общество
1169
Дмитрий Азаров рассказал, что все посетители выставки активно регистрируются на участие в розыгрыше туристической поездки в Самарскую область, на космодром «Байконур», а также на получение одного из главных призов – автомобиля Лада.
29 ноября 2023, 17:46
Дмитрий Азаров рассказал о достижениях Самарской области Дмитрию Чернышенко и Игорю Комарову на выставке «Россия»
Дмитрий Азаров рассказал, что все посетители выставки активно регистрируются на участие в розыгрыше туристической поездки в Самарскую область, на космодром... Общество
571
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с российскими космонавтами поздравили новую самарскую семью с бракосочетанием на ВДНХ.
30 ноября 2023  19:29
Клятва в любви, обмен кольцами и поздравления с МКС: самарская пара поженилась на выставке «Россия»
97
Инклюзивный бал — это совместное мероприятие, в котором люди с ограничениями по здоровью и их сверстники без инвалидности могли бы вместе танцевать.
30 ноября 2023  18:36
На выставке-форуме «Россия» в Москве  с успехом представили самарский проект «Инклюзивный бал»
149
Свои достижения в различных сферах демонстрирует Самарская область на своем стенде в павильоне №75.
30 ноября 2023  17:37
Губернатор Дмитрий Азаров в День Самарской области на выставке «Россия» рассказал о достижениях региона
227
В Самаре установят больше
30 ноября 2023  13:09
В Самаре установят больше "лежачий полицейских"
238
парки Самары готовят к Новому году
30 ноября 2023  12:48
Парки Самары готовят к Новому году
213
Весь список