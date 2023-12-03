Дмитрий Азаров вручил Паралимпийскому комитету России сани для следж-хоккея, изготовленные в Самарской области

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Сегодня, 3 декабря, отмечается Международный день инвалидов. В преддверии праздника губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил Паралимпийскому комитету России две пары саней для следж-хоккея, изготовленные в Самарской области на фабрике спортивного инвентаря «Аналитика». Подарок принял генеральный секретарь ПКР, 5-кратный чемпион Паралимпийских игр Андрей Строкин.



«Импортозамещение в адаптивном спорте является актуальной задачей в нынешних жизненных условиях. Спасибо за то, что поддерживаете паралимпийский спорт. Уверен, с помощью этих саней мы подготовим новое поколение наших выдающихся следж-хоккеистов», – поблагодарил главу региона Строкин.



В церемонии передачи также приняли участие серебряный призер Паралимпийских игр по следж-хоккею Илья Волков, капитан сборной Москвы по следж-хоккею Роман Северин и директор по развитию спортивной фабрики «Аналитика» Илья Щелоков.



«Наша цель, как производителя, создавать спортивное оборудование отечественного производства, позволяющее профессиональным спортсменам тренироваться и достигать результатов мирового уровня!» - подчеркнул Щелоков.



Церемония прошла на главной сцене ВДНХ в День Самарской области на выставке-форуме «Россия». До 17 декабря на стенде 63 региона в павильоне №75 проходят отраслевые недели министерства спорта Самарской области, сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО