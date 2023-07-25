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Более 1,5 млн туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2023 года

25 июля 2023 12:19
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Более 1,5 миллионов туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2023 года

Туристический поток на территории Самарской области в первом полугодии 2023 года составил 1 млн 507 тыс. чел., что на 26 % больше января – июня 2022 года (1 млн 196 тыс. чел.).

Наиболее часто в Самарскую область приезжают туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областей, Республики Татарстан и Башкортостан, Тюменской и Свердловской области.

Наиболее посещаемые города – это Самара, Тольятти и Сызрань. Наиболее посещаемые достопримечательных мест – это национальный парк «Самарская Лука», Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И.И.Спрыгина и Рачейские Альпы в Сызранском районе.

Объем трат туристов в первом полугодии 2023 года составил (10,5 млрд руб.) и увеличился на 41,4 % к январю – июню 2022 года (7,4 млрд руб.).

Средний возраст туристов в первом полугодии 2023 года составляет 41 год. За период с января по июнь 2023 года средний доход туристов региона составил 72 тыс. рублей. Продолжительность поездки в первом полугодии 2023 составила 4 суток.

Рост туристической привлекательности региона – результат системной работы регионального Правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым, который уделяет значительное внимание развитию отрасли, прежде считавшейся недооцененной. Так, в 2022 году по решению Главы региона было создано министерство туризма Самарской области. Основные задачи ведомства – развитие туристической отрасли в регионе, в том числе инфраструктуры гостеприимства, а также популяризация внутреннего туризма. Напомним, что 5 лет назад Самарская область занимала лишь 23 место в национальном туристическом рейтинге, а последние два года регион уверенно входит в ТОП-10.

Фото: Владимир Миро

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